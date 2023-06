Foto: Europa Press

El Parkinson, conegut oficialment com a malaltia de Parkinson, és un trastorn neurològic crònic que afecta el sistema nerviós central. Aquesta malaltia es caracteritza principalment per la deterioració progressiva de la coordinació motora i també del control dels moviments del cos, provocant que la persona pacient tingui tremolors en algunes parts del cos, com les mans.

A banda de crònica, es tracta d'una malaltia progressiva i multisistèmica; això vol dir que els símptomes empitjoren amb el temps. Precisament per això és clau una detecció precoç i, actualment, hi ha en marxa una prova per aconseguir això a Barcelona.

Es tracta d'un estudi pioner que ha posat en marxa l'equip de neuròlegs de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment de l'Hospital Clínic de la capital de Catalunya i que ja ha superat la meitat de l'objectiu de la primera fase: unes 5.000 persones hi han participat.

De fet, els seus responsables volen arribar a les 9.000 (demanen persones que tinguin entre 50 i 80 anys i que estiguin neurològicament sanes), que l'únic que han de fer és respondre un qüestionari gràcies al qual els investigadors recullen factors que estan associats a un risc més alt de patir la malaltia.

En una segona fase de l’estudi, l'equip responsable enviarà test d'olfacte a un grup de participants, ja que la pèrdua d'olfacte és un dels símptomes més freqüents a l'etapa inicial de la malaltia. Es preveu enviar més de 500 tests els propers mesos.

LA MEITAT DE CASOS, SENSE DIAGNOSTICAR

Pocs dies abans de la celebració del Dia Internacional del Parkinson (se celebra cada 11 d'abril), es va saber que, encara a 2023, la meitat de casos de la malaltia estan sense diagnosticar, segons van explicar desde l'Instituto Brain 360.

Aquesta mateixa institució va assegurar que cada any es detecten i es diagnostiquen prop de 10.000 casos nous i va xifrar en, com a mínim, 150.000 persones amb la malaltia en el conjunt de l'estat espanyol.

Segons el Departament de Salut de la Generalitat, el Parkinson és el segon trastorn neurodegeneratiu més prevalent actualment i afecta pràcticament per igual dones i homes. Té més incidència en els països desenvolupats, possiblement a causa de l'exposició major a pesticides o altres toxines. A Catalunya hi ha diagnosticades 29.152 persones de malaltia de Parkinson amb una edat mitjana de 80 anys per a les dones i 77 per als homes, i al voltant del 8% són menors de 65 anys.

TRACTAMENTS

Salut també apunta que, actualment, no existeix una cura, si bé si que hi ha diversos tractaments. El tractament farmacològic per a la malaltia de Parkinson inclou tres categories.

Fàrmacs que funcionen directament o indirectament per augmentar el nivell de dopamina al cervell (levodopa)

Fàrmacs que actuen sobre altres neurotransmissors corporals per alleugerir símptomes com ara les tremolors i la rigidesa muscular

Medicaments que ajuden a controlar els símptomes no motors de la malaltia, com ara la depressió, l'ansietat i, en fases avançades de la malaltia, el deteriorament cognitiu.

En els primers anys de tractament la resposta als fàrmacs que funcionen directament o indirectament per augmentar el nivell de dopamina al cervell és molt bona. Posteriorment el benefici es manté però poden aparèixer complicacions de tipus motor com les fluctuacions i discinèsies, o psiquiàtriques (al·lucinacions, deliris, alteració i deteriorament cognitiu).

Existeixen diversos fàrmacs que s’utilitzen quan es comença a observar una reducció en l’eficàcia de L-DOPA o bé quan comencen a aparèixer complicacions pròpies de la malaltia.

En les fases avançades de la malaltia, es disposa d’altres teràpies que s'utilitzen en casos concrets quan la teràpia farmacològica administrada per via oral ja no és suficient.

Per altra banda, també hi ha una àmplia varietat de teràpies de suport i complementàries per a la malaltia de Parkinson.