Zorzano i Naón. Foto: Fundació La Caixa

L' investigador CaixaResearch Antonio Zorzano i la doctora Deborah Naón , de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona), publiquen a Science una nova troballa sobre la proteïna Mitofusina 2 i el seu paper clau en funcions cel·lulars vitals.

L'estudi revela l'existència de 2 variants de la proteïna Mitofusina 2: ERMIT2 i ERMIN2 i podria obrir la porta a noves estratègies terapèutiques per tractar malalties neuromusculars i metabòliques com ara la diabetis i la malaltia del fetge gras no alcohòlic.

Deborah Naón, líder i primera autora de l'article, comenta: “Aquesta investigació representa un dels pocs casos en què s'han observat aquestes variants alternatives de proteïnes mitocondrials. La interacció i el mecanisme d‟acció que descrivim són molt innovadors” .