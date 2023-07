Foto: Europa Press

No estem predisposats a ser feliços durant tot el temps. A Espanya, 1 de cada quatre persones presentarà algun problema de salut mental en algun moment de la seva vida.

I és que vivim en una societat que funciona ràpid, que vol les coses 'ja', a la societat de la immediatesa on l'ansietat i l'estrès són estats naturals de l'ésser humà. Això està afavorint sense voler-ho un auge de les patologies de salut mental.

Això sí, cal no oblidar que, al voltant del 40% de la tendència tant a l'ansietat com a la depressió, prové dels nostres gens. Això significa que una gran part del risc de problemes de salut mental ja s'ha establert quan naixem.

Tot i això, desenvolupar depressió i ansietat depèn de l'entorn, segons insisteix en una entrevista amb Infosalus el metge especialista en Psiquiatria de l'Institut Karonlinska d'Estocolm i gran divulgador científic al seu país Anders Hansen.

"Els gens carreguen l'arma, però l'entorn prem el gallet. Les depressions i l'ansietat no són el resultat d'una batalla subconscient dins teu que hauries de tractar de resoldre identificant records reprimits. S'ha demostrat que això és completament incorrecte", afirma.

L'ESTRES TÉ MOLT MÉS QUE DIR DEL QUE PENSEM

Recorda així el paper de l'estrès en el desenvolupament d'una depressió i, tot i que reconeix que no és perillós, "no ens aixecaríem del llit si el nostre sistema d'estrès no es preparés al matí", amb motiu de la publicació d' El cervell depre .

Reconeix igualment que a la societat moderna experimentem l'estrès d'una manera extrema i, si ens fixem en el detonant d'una depressió, és "sorprenentment habitual" que es tracti d'un cas d'estrès, sobretot si fa molt de temps que és present, i ens fa sentir que no hi tenim cap control, encara que reitera que no és tota l'explicació al problema.

"Tenim un sistema d´estrès que va evolucionar per fugir dels lleons quan el sistema d´estrès s´activa al màxim durant tres minuts i després s´apaga. Aquest mateix sistema ara s´encén constantment per dates límit, exàmens, o per mirar publicacions d´Instagram de persones influents, cosa que ens fa sentir inferiors. La paraula clau és descans", remarca.

Com a psiquiatre, reconeix que la major part de les persones poden fer anar bé l'estrès si descansen de tant en tant; encara que matisa que “pot ser difícil” trobar el temps necessari per descansar.