Un jove intenta refrescar-se. Foto: Europa Press

S'han realitzat força estudis sobre el rang de temperatures a què prefereixen viure les diferents espècies animals perquè les seves taxes metabòliques siguin mínimes i, per tant, la seva despesa energètica sigui baixa, però, curiosament, es disposa de molta menys informació sobre els éssers humans quan es consideren els límits superiors de la nostra zona tèrmica neutra.

Entendre a quines temperatures comença a augmentar el metabolisme humà i com varia entre les persones, pot tenir implicacions per a les condicions de treball, l'esport, la medicina i els viatges internacionals.

Una nova investigació aporta coneixements fonamentals sobre com reaccionem a entorns subòptims i com allò òptim difereix entre persones amb característiques diferents. Una investigació en curs de la Universitat de Roehampton (Regne Unit) ha revelat que hi ha una temperatura crítica superior per als éssers humans, que probablement se situa entre els 40 i els 50 graus. Ara s'estan duent a terme noves investigacions per explicar aquest augment dels costos energètics metabòlics a altes temperatures, segons han anunciat els seus autors a la Conferència del Centenari SEB 2023, de la Societat de Biologia Experimental.

El professor Lewis Halsey i el seu equip han descobert que la taxa metabòlica en repòs, una mesura de quanta energia consumeix el cos humà per mantenir-se en funcionament, pot ser més gran quan les persones estan exposades a condicions de calor i humitat.

L'equip també investiga com afecta a la funció cardíaca la temperatura superior a la UCT, i com varien els efectes sobre el cor entre persones amb característiques diferents, com l'edat i la forma física.

"Trobem alguns canvis considerables en les respostes de la funció cardíaca a la calor entre categories de persones, sent el més nou entre sexes --destaca--, és a dir, de mitjana, homes i dones mostren algunes diferències clau en les respostes cardiovasculars al calor".

L'equip va mesurar detalladament la funció cardíaca utilitzant un ecocardiògraf d'última generació. "¡No va ser fàcil manejar aquest equip amb la calor! --assegura--. El tipus d'equip que es veu als hospitals, però poques vegades als laboratoris d'investigació".

Aquests experiments continuen "Estem construint una imatge de com respon el cos a l'estrès tèrmic, de la capacitat d'adaptació, dels límits d'aquestes adaptacions i, el que és més important, de com varien les respostes d'un individu a un altre. En un món que s'escalfa, aquests coneixements cada vegada són més valuosos", subratlla.