Harrison Ford a Indiana Jones i el Dial de la Destinació / Disney

Indiana Jones ha tornat a les pantalles amb un nou lliurament d'aventures. En aquesta ocasió, l'arqueòleg més famós de tots els temps ha d'intentar arrabassar als nazis un artefacte conegut com el dial del destí, també conegut com el dial d'Arquimedes. Aquest objecte té la capacitat de detectar fissures en el temps i permet viatjar a diferents moments de la història.

"A les pel·lícules d'Indiana Jones tot és una fusió de fantasia i de realitat", explica James Mangold, director d'Indiana Jones i el dial del destí. 2.000 anys i que va ser descobert a les aigües de l'Egeu el 1901. El mecanisme d'Anticitera està considerat com la primera calculadora de la història de la humanitat.

Aquest mecanisme es considera la peça d'enginyeria més complexa de l'antiguitat, ja que permetia preveure amb precisió les posicions del Sol, la Lluna i els planetes, així com els eclipsis lunars i solars. A més, era capaç d'anticipar les dates dels Jocs Olímpics a l'antiga Grècia. "Enlloc del món es coneix res comparable en termes de sofisticació tecnològica fins a almenys un mil·lenni després”, escrivia el matemàtic Tony Freeth, un dels membres del projecte de recerca del mecanisme d'Anticitera, el 2009.

El mecanisme d'Anticitera, fet de bronze, està compost per una complexa xarxa d'engranatges. Tot i que només han sobreviscut 30 dels nombrosos engranatges originals, aquests fragments proporcionen una valuosa visió del seu funcionament. El 2005, investigadors de l'University College de Londres van descobrir que als fragments hi havia inscripcions detallades del cosmos i del moviment dels planetes. Aquesta troballa revela la sofisticació increïble d'aquesta antiga meravella tecnològica i la seva capacitat per comprendre i representar l'univers en una època tan primerenca.

Els experts científics sostenen que el mecanisme d'Anticitera permetia predir les futures posicions del Sol, la Lluna i els planetes en manipular els seus engranatges. En girar aquests engranatges en sentit contrari, es podia determinar les posicions que havien ocupat el passat. Aquesta habilitat de retrocedir en el temps astronòmic mitjançant el moviment dels engranatges és realment fascinant i demostra l'avançada comprensió que tenien els antics constructors d'aquest sorprenent dispositiu.

"L'astronomia clàssica del primer mil·lenni abans de Crist es va originar a Babilònia, però res en aquesta astronomia suggereix com els antics grecs van trobar el cicle absolutament precís de 462 anys per a Venus i el cicle de 442 anys per a Saturn", comentava Aris Dacanalis, membre de l'equip de l'University College de Londres que va estudiar aquest mecanisme.

"Probablement, és l'artefacte tecnològicament més significatiu de l'antiguitat mai trobat", destaca l'enginyer Tom Malzbender, al capdavant de les investigacions dutes a terme el 2005 sobre el mecanisme d'Anticitera.

El bussejador que va fer el descobriment va emergir a la superfície ple d'horror al trobar-se amb el que semblaven "un munt de persones mortes nues". Tot i això, posteriors investigacions i excavacions van revelar que es tractava d'un impressionant carregament d'estàtues de marbre i altres objectes.

Entre ells, hi havia un artefacte de la mida d'un llibre, completament calcificat, que va resultar ser el mecanisme d'Anticitera. Els experts estimen que aquest dispositiu data aproximadament de l'any 70 aC i es creu que fou arrecerat en una caixa de fusta. Aquesta sorprenent troballa brinda una valuosa visió de l'antiga tecnologia i la capacitat dels antics en la creació de dispositius mecànics tan sofisticats.

En l'última pel·lícula d'Indiana Jones, es planteja que el dial del destí va ser atribuït a Arquimedes. Tot i això, la majoria dels experts expressen dubtes sobre si el famós matemàtic grec va ser realment el creador del mecanisme d'Anticitera, o si almenys no va estar només en la seva realització. Encara queden nombrosos enigmes i misteris sense resoldre que envolten aquest fascinant artefacte.