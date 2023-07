El llac Crawford. Foto: Wikipedia

Un equip internacional d'investigadors ha escollit el llac Crawford (Canadà) com el lloc que representa millor els inicis d'una nova època geològica marcada per l'activitat humana, l'Antropocè.

El Grup de Treball sobre l'Antropocè ha proposat el llac Crawford com a Secció i Punt Estratotip de Frontera Global per a l'Antropocè (GSSP). Un GSSP és un punt de referència acordat internacionalment per mostrar el començament d'un nou període geològic o època en capes de roca que s'han acumulat al llarg dels segles.

Alguns geòlegs han proposat que vivim a l'Antropocè, una nova època geològica en què l'activitat humana s'ha convertit en la influència dominant sobre el clima i el medi ambient del planeta , informa Eureka Alert .

El concepte té importants implicacions per a la manera com considerem el nostre impacte al planeta, però hi ha desacord a la comunitat científica sobre quan va començar l'Antropocè, com s'evidencia i si la influència humana ha estat prou substancial per constituir una nova era geològica , que sol abastar milions d'anys.

Per ajudar a respondre aquestes preguntes, la Comissió Internacional d'Estratigrafia (ICS) va crear el Grup de Treball sobre l'Antropocè.

"Els sediments trobats al fons del llac Crawford proporcionen un registre exquisit del canvi mediambiental recent en els últims mil·lennis", afirma el doctor Simon Turner, Secretari del Grup de Treball sobre l'Antropocè de la University College de Londres (UCL), al Regne Unit.

"Els canvis estacionals en la química i l'ecologia de l'aigua han creat capes anuals de les quals es poden prendre mostres a la recerca de múltiples marcadors de l'activitat humana històrica. És aquesta capacitat de registrar i emmagatzemar amb precisió aquesta informació com a fitxer geològic que pot comparar-se amb els canvis mediambientals globals històrics, cosa que fa que llocs com el llac Crawford siguin tan importants”.

Afegeix que "un GSSP s'utilitza per correlacionar canvis mediambientals similars observats en altres jaciments de tot el món, per això és fonamental disposar d'un registre sòlid i reproduïble en aquest tipus de localitat".

L'equip ha reunit seccions de mostres de nuclis de diversos entorns de tot el món, des d'esculls de corall fins a capes de gel. Les mostres procedents d'aquests llocs es van enviar per a la seva anàlisi als laboratoris GAU-Radioanalytical de la Universitat de Southampton, al Centre Nacional d'Oceanografia de Southampton (Regne Unit). Allà, els investigadors van processar les mostres per detectar un marcador clau de la influència humana al medi ambient: la presència de plutoni.

El professor Andrew Cundy, catedràtic de Radioquímica Ambiental de la Universitat de Southampton i membre del Grup de Treball sobre l'Antropocè, afirma que “la presència de plutoni ens dóna un clar indicador de quan la humanitat es va convertir en una força tan dominant que va poder deixar una ' empremta dactilar' global única al nostre planeta".

Explica que "a la natura, el plutoni només està present en quantitats traça, però a principis de la dècada de 1950, quan es van realitzar les primeres proves amb bombes d'hidrogen, es va produir un augment sense precedents dels nivells de plutoni en mostres de tothom. A partir de mitjans dels anys 60, quan va entrar en vigor el Tractat de Prohibició dels Assajos Nuclears, s'observa un descens del plutoni”, afegeix.

Altres indicadors geològics de l'activitat humana són els alts nivells de cendres procedents de centrals elèctriques de carbó, les altes concentracions de metalls pesants, com ara el plom, i la presència de fibres i fragments de plàstic. Tot això coincideix amb 'La GranAceleración', un espectacular augment de les activitats humanes, des del transport fins a l'ús de l'energia, que va començar a mitjans del segle XX i continua actualment.

Dels centenars de mostres analitzades, el nucli del llac Crawford s'ha proposat com el GSSP, juntament amb altres jaciments secundaris que mostren registres similars d'alta resolució de l'impacte humà. Les proves dels jaciments es presentaran ara a l'ICS, que l'any que ve decidirà si ratifica l'Antropocè com una nova època.