La foto de família dels premiats. Foto: Europa Press

Els Reis van presidir la cerimònia de lliurament de les beques de postgrau a l'estranger de la Fundació 'la Caixa', atorgades als 100 universitaris seleccionats a la convocatòria de 2022, un acte en què Felipe Vi ha fet una crida a l'"avenç de la ciència i el coneixement", sense oblidar el paper dels joves, per aconseguir "una societat millor"

"Creiem, juntament amb tots aquí, que no hi ha millor manera de comprometre's amb els joves que oferint-los més oportunitats a través del reforç de les seves capacitats i coneixements, així com incentivant el seu propi esforç", ha afirmat el Rei durant l'acte, celebrat a CaixaForum Madrid.

"I amb això tots guanyem. L´avenç de la ciència i del coneixement, de la mà d´uns joves amb un potencial com el vostre, segurament sigui el millor camí possible per avançar i contribuir així a la construcció d´una societat millor", ha postil·lat.

La cerimònia també ha comptat amb l?assistència de la vicepresidenta primera del Govern i ministra d?Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño; el ministre d'Universitats, Joan Subirats; i del vicepresident de la Fundació 'la Caixa', Juan José López Burniol.

Aquesta és la 41a edició del programa de Beques de l'entitat, que té per objectiu fomentar el talent dels estudiants més excel·lents mitjançant l'ampliació de la seva formació en algunes de les millors universitats del món.

Les 100 beques concedides estan repartides entre quatre continents: 58 beques són per estudiar a Europa; 40 beques, per estudiar a Amèrica del Nord; una beca, per estudiar a Àsia, i una, per estudiar a Oceania. Els països que atrauen més becaris són els Estats Units (35) i el Regne Unit (34).

Els 100 becaris de la promoció de l'any 2022 provenen de 28 províncies espanyoles, de 4 districtes portuguesos i de 5 països més. Les províncies amb més becaris són Barcelona (26), Madrid (12), Corunya (4), Biscaia (4) i València (4). L'edat mitjana dels becaris és de 25,9 anys (a l'hora de rebre la beca).

"El compromís amb la formació d´excel·lència dels joves és una de les línies d´actuació més emblemàtiques i consolidades de la Fundació 'la Caixa'. Estem convençuts que l´avenç del coneixement constitueix una de les vies més eficaces per al compliment de la nostra missió: construir una societat més justa i més pròspera, especialment per als que més ho necessiten", ha remarcat el vicepresident de la Fundació 'la Caixa', Juan José López Burniol.

En representació del col·lectiu de becaris de la Fundació 'la Caixa', la professora de Ciències Biomèdiques i investigadora del Grup d'Enginyeria de Materials (GEMAT) de l'Institut Químic de Sarrià (Barcelona), Núria Oliva, s'ha dirigit als assistents.

"Fa 12 anys estava asseguda al mateix lloc que vosaltres, a punt d'anar-me'n als Estats Units. Aquella oportunitat em va permetre potenciar la meva passió per la investigació sobre el càncer de mama, treballar en el desenvolupament de nous tractaments basats en nanotecnologia i biomaterials , i posteriorment formar el meu propi grup de recerca", ha rememorat.

"Ara, 12 anys després, he pogut tornar a casa amb tot el bagatge acumulat i ho faig una altra vegada amb una beca de la Fundació 'la Caixa', en aquest cas una beca Junior Leader per fer un postdoctorat a la meva ciutat. Res de tot el que he aconseguit a la meva carrera científica hauria estat possible sense aquestes beques i, per això, com a antiga becària i com a becària de nou, us animo a gaudir ia aprofitar aquesta gran oportunitat”, ha destacat.