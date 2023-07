La comunitat científica reacciona malgrat dècades d'advertiments ignorats sobre la necessitat de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. | @EP

El món ha viscut una experiència sorprenent, suportant la setmana més calorosa que s'ha registrat mai entre el 3 i el 10 de juliol d'aquest any. Els meteoròlegs adverteixen que el pitjor encara ha de venir, i molt més.

Els nivells creixents de diòxid de carboni a l'atmosfera i una inusual banda de forts vents que s'ha mantingut sobre l'Atlàntic ja han desencadenat onades de calor a Texas, Grècia, Espanya, Itàlia i moltes altres nacions.

Les alertes meteorològiques vermelles s'han emès a tot Europa; els incendis forestals estan arrasant a Croàcia, a la costa de l'Adriàtic, ia Navarra, Espanya, mentre que llocs turístics com l'Acròpolis han hagut de tancar a causa de temperatures que han arribat als quaranta graus. Segons l'Organització Meteorològica Mundial, des que es van començar a mesurar les temperatures de l'aire a la dècada del 1850, la Terra no ha experimentat res semblant. "Estem en territori desconegut, i això és una notícia preocupant per al planeta", va afirmar el professor Christopher Hewitt, director de serveis climàtics de la WMO.

Aquesta posició ha estat recolzada per Karsten Haustein, investigador en radiació atmosfèrica de la Universitat de Leipzig, que afirma que "les probabilitats indiquen que el mes de juliol serà el més calorós mai registrat... 'mai' en referència al període interglacial d'Eem , fa uns 120,000 anys”.

A això se sumen els factors que han desencadenat les onades de calor rècord actuals, com un creixent esdeveniment d'El Niño al Pacífic que està començant a fer-se sentir a tot el món. El Niño és un esdeveniment climàtic periòdic que passa quan la circulació de l'oceà Pacífic equatorial canvia i la seva temperatura augmenta, provocant impactes de calor en cadena a tot el món.

"Un El Nen típic afegeix temporalment al voltant de 0.2°C a la temperatura global mitjana", va explicar Jeff Knight, director de modelització de variabilitat climàtica a l'Oficina Meteorològica del Regne Unit. Aquest augment queda opacat per l'increment de 1.2°C causat pel canvi climàtic des de la Revolució Industrial, però tot i així, sumat a l'escalfament induït per l'ésser humà, és molt probable que s'estableixi un nou rècord de temperatura global abans de finals del proper any".

Com a resultat, molts científics adverteixen que aquest any o el proper podríem sobrepassar el llindar de 1.5°C establert per l'IPCC com a límit superior per a un augment de l'escalfament global que evitaria que el planeta travessés punts d'inflexió meteorològics que podrien provocar canvis irreversibles als patrons climàtics mundials.

Els científics afegeixen que les conseqüències d'una nova onada de calor rècord serien profundes i perilloses. S'estima que més de 61.000 persones van morir l'estiu passat a causa de les temperatures extremes que van castigar Europa.

Atesa la probabilitat que aquest rècord se superi aquest any -o més tard el proper- hi ha una forta possibilitat que la xifra ombrívola de morts del 2022 se superi molt aviat, i nacions mediterrànies com Grècia, Espanya i Itàlia serien les més afectades.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, va advertir que "el canvi climàtic està fora de control", i va alertar que si el món continua endarrerint les mesures clau necessàries per limitar les emissions de combustibles fòssils, s'encaminarà cap a "una situació catastròfica".

Davant d'aquesta alarma, molts científics reaccionen amb resignació i pesar. Han advertit durant més de 30 anys que la contínua crema de combustibles fòssils desencadenaria les onades de calor que estem experimentant ara.

"L'alta temperatura global no ens hauria de sorprendre gens", va assenyalar el Professor Richard Betts, científic climàtic de l'Oficina Meteorològica i la Universitat d'Exeter. "Tot això és un fort recordatori del que hem sabut durant molt de temps, i veurem cada cop més extrems fins que deixem d'acumular més gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera".