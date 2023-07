Foto: Europa Press

L'assistència d'un algorisme d'intel·ligència artificial (IA) amb alta precisió diagnòstica va millorar l' exercici del radiòleg en la detecció de càncers de pulmó en radiografies de tòrax i va augmentar l'acceptació humana dels suggeriments d'IA, segons un estudi publicat a la revista especialitzada Radiology .

Tot i que el diagnòstic per imatge basat en IA ha avançat ràpidament en el camp de la medicina, els factors que afecten les determinacions diagnòstiques dels radiòlegs en la lectura d'imatges assistida per IA segueixen sense explorar prou.

Investigadors de la Universitat Nacional de Seül (Corea del Sud) van estudiar com podrien influir aquests factors en la detecció de nòduls pulmonars malignes durant la lectura de radiografies de tòrax assistida per IA.

En aquest estudi retrospectiu, 30 lectors, inclosos 20 radiòlegs toràcics amb entre cinc i 18 anys d'experiència i 10 residents de radiologia amb dos o tres anys d'experiència, van avaluar 120 radiografies de tòrax sense IA.

De les 120 radiografies de tòrax avaluades, 60 eren de pacients amb càncer de pulmó (32 homes) i 60 eren controls (36 homes). L'edat mitjana dels pacients era de 67 anys. En una segona sessió, cada grup va reinterpretar les radiografies, assistit per un IA d'alta o baixa precisió. Els lectors no sabien que s'havien fet servir dos IA diferents.

Lús de la IA dalta precisió va millorar el rendiment de detecció dels lectors en major mesura que la IA de baixa precisió. L'ús de la IA d'alta precisió també va provocar canvis més freqüents a les determinacions dels lectors, un concepte conegut com a susceptibilitat.

"És possible que la mida relativament gran de la mostra d'aquest estudi reforcés la confiança dels lectors en els suggeriments de la IA", afirma l'autor principal de l'estudi, el doctor Chang Min Park, el Departament de Radiologia i l'Institut de Medicina de la Radiació de la Facultat de Medicina de la Universitat Nacional de Seül.

"Creiem que aquesta qüestió de la confiança humana a la IA és el que observem en la susceptibilitat en aquest estudi: els humans són més susceptibles a la IA quan s'utilitza IA d'alt rendiment diagnòstic", afegeix.

En comparació amb la primera sessió de lectura, els lectors assistits per la IA d'alta precisió diagnòstica a la segona sessió de lectura van mostrar una major sensibilitat per lesió (0,63 davant 0,53), i especificitat (0,94 davant de 0,88). Per contra, els lectors assistits per l'IA de baixa precisió diagnòstica a la segona sessió de lectura no van mostrar millores entre les dues sessions de lectura per a cap d'aquests mesuraments.

"El nostre estudi suggereix que la IA pot ajudar els radiòlegs, però només quan el rendiment diagnòstic de la IA arriba o supera el del lector humà", destaca Park.

ACCIONS A CATALUNYA

Aquesta novetat arriba coincidint amb un moment en què a Catalunya i Espanya es duen a terme accions per detectar aquesta malaltia.

Les dades més recents expliquen que la taxa de defuncions per aquesta malaltia ha passat de 1,28 defuncions per cada 10.000 dones al bienni 2003-2004 a 1,92 morts en el període 2019-2020, mentre que en els homes se n'observa una reducció d'11,2 el 2003-2004 a 7,74 en el període 2019-2020.