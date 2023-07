Foto: Europa Press

Un estudi del Centre Sanders-Brown sobre l'Envelliment de la Universitat de Kentucky (Estats Units) ha revelat que els medicaments antiinflamatoris són una diana prometedora contra la malaltia d'Alzheimer.

El treball, publicat a la revista científica PLOS ONE, se centra en la i d'Alzheimer que diversos fàrmacs antiinflamatoris podrien ser tractaments eficaços per a la malaltia d'Alzheimer.

En concret, aquest estudi es va centrar en una proteïna coneguda com a p38. Molts laboratoris han estat treballant amb aquesta proteïna com a possible diana per al desenvolupament de fàrmacs per tractar la malaltia d'Alzheimer i altres afeccions amb disfunció neuroinflamatòria.

La líder de la investigació, Linda Van Eldik, i el seu equip van utilitzar tècniques genètiques per aturar la producció de p38 al principal tipus de cèl·lula immunitària del cervell, la microglia.

Van provar els seus efectes en un model de ratolí d'Alzheimer en fase inicial per determinar si alteraria la trajectòria de formació de la placa amiloide, un dels principals components de la patologia de l'Alzheimer.

Encara que les plaques en si no es van veure afectades, sí que va disminuir la quantitat de microglia propera a elles, cosa que suggereix que la supressió de la p38 microglial pot afectar les seves interaccions amb aspectes de la patologia de l'Alzheimer.

Algunes classes de fàrmacs antiinflamatoris inclouen inhibidors de p38, que es troben actualment en fase de desenvolupament clínic i han mostrat resultats encoratjadors durant assajos clínics recents en humans.

Tot i això, encara no és clar en quin moment del procés de la malaltia s'han d'administrar aquests inhibidors de la p38 i si la supressió a llarg termini de la p38 és perjudicial.

Les troballes comunicades pel laboratori de Van Eldik indiquen que la inhibició precoç de la p38 podria alterar les interaccions entre les cèl·lules immunitàries cerebrals i la patologia de l'Alzheimer, i suggereixen que la supressió a llarg termini de la p38 no causa efectes adversos apreciables.