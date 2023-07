Una falca de fusta. Foto: Europa Press

Una arma de caça de 300.000 anys d'antiguitat ha revelat als primers humans com a mestres de la fabricació d'armes de fusta , segons un nou estudi publicat a la revista PLOS ONE .

L'anàlisi més avançada d'un pal llancívol de fusta de doble punta, trobada a Schöningen (Alemanya) fa tres dècades, demostra que va ser raspat, curat i escatat abans de ser utilitzat per matar animals. La investigació indica que les tècniques de fusteria dels primers humans estaven més desenvolupades i eren més sofisticades del que es creia.

Les troballes també suggereixen que la creació d'armes lleugeres podria haver permès la caça en grup d'animals mitjans i petits. L'ús de pals llancívols com a instruments de caça podria haver implicat tota la comunitat, inclosos els nens.

La doctora Annemieke Milks, del Departament d'Arqueologia de la Universitat de Reading, que va dirigir la investigació, destaca que “els descobriments d'eines de fusta han revolucionat la nostra comprensió dels primers comportaments humans. Sorprenentment, aquests primers humans van demostrar una gran capacitat per planificar amb antelació, un gran coneixement de les propietats de la fusta i moltes habilitats sofisticades per treballar la fusta que encara utilitzem avui dia”, afegeix.

"Aquests pals llancívols lleugers podien ser més fàcils de llançar que les llances més pesades, cosa que indicava que tota la comunitat podia participar --prossegueix--. Aquestes eines podrien haver estat utilitzades pels nens mentre aprenien a llançar ia caçar".

Segons Dirk Leder, coautor de l'estudi, "els humans de Schöningen van utilitzar una branca d'avet per fabricar aquesta eina aerodinàmica i ergonòmica. El treball de la fusta va implicar múltiples passos, com tallar i treure l'escorça, tallar-la per donar-li una forma aerodinàmica, raspar més la superfície, curar la fusta per evitar que s'esquerdés i deformés, i polir-la per facilitar-ne el maneig”.

Trobat el 1994, el bastó de 77 cm de longitud és una de les diferents eines descobertes a Schöningen, que inclou llances llancívoles, llances d'empenta i un segon bastó llancívol de mida similar. En bon estat de conservació, està exposat al Forschungsmuseum de Schöningen.

El bastó llancívol de doble punta --analitzat amb un nivell de detall excepcionalment alt per a aquest nou estudi-- va ser utilitzat amb tota probabilitat pels primers humans per caçar preses de mida mitjana, com el cérvol i el cabirol, i possiblement preses petites i ràpides, com la llebre i les aus, que altrament serien difícils de caçar. Els pals llancívols es llançaven en rotació, com un bumerang, i no per sobre del cap, com una javelina actual, i és possible que permetessin als primers humans llançar a una distància de fins a 30 metres. Malgrat la seva lleugeresa, la gran velocitat a què es poden llançar aquestes armes podria haver provocat impactes mortals d'alta energia.

La fina superfície, la forma acurada de les puntes i el polit produït per la manipulació suggereixen que es tractava d'una peça d'equip personal d'ús repetit, i no d'una eina de fabricació ràpida que es rebutjava per descuit.

Segons l'investigador principal, Thomas Terberger, “l'anàlisi sistemàtica de les troballes de fusta del jaciment de Schöningen, finançat per la Fundació Alemanya per a la Recerca, aporta noves i valuoses dades, i aviat podrem esperar més informació interessant sobre aquestes primeres armes de fusta ".