Un estudi publicat a la revista Nature intenta resoldre la font de l'emissió de ràdio desconeguda. Aquest objecte, batejat com a GPM J1839-10 , es troba a uns 15.000 anys llum de la Terra i ha estat detectat per astrònoms mentre llança potents dolls d'ones de ràdio cada 22 minuts. Ara mateix es considera el que passa des de fa 35 anys com una cosa impossible dins del que coneixem al món de l'astrofísica. Senzillament, els experts no tenen ni idea de què pot ser aquesta font que fa més de tres dècades que està activa.

Aquesta troballa és inusual, ja que els objectes que envien polsos d'ones de ràdio a l'espai generalment premen al voltant una vegada per segon. Aquest objecte també és únic perquè es porta detectant els seus senyals des de fa gairebé 30 anys, almenys des del 1988, segons un article publicat a la revista Nature el 19 de juliol.



Els astrònoms creuen que aquest objecte pot ser una estrella de neutrons de gir particularment lent, que són estrelles amb camps magnètics extremadament poderosos, generalment al voltant de 12 milles amb una massa d'aproximadament 1.4 la del nostre sol i que es formen pel col·lapse d'estrelles enormes de 10 a 25 vegades la massa del nostre.

"Això és absurdament lent", va dir a Newsweek Natasha Hurley-Walker, astrofísica del node de la Universitat de Curtin del Centre Internacional per a la Investigació de Radioastronomia (ICRAR) a Austràlia, i coautora de l'article. "Aquestes estrelles de neutrons joves altament magnètiques, que generalment giren una vegada cadascun o dos segons, i produeixen una emissió brillant de raigs X. Un grapat (sis dels 30 coneguts) ocasionalment produeixen emissions de ràdio durant unes poques setmanes o mesos alhora".



Aquesta troballa és la segona vegada que els astrònoms detecten aquest tipus d'estrella girant molt més lenta del que és habitual: el primer es va anomenar GLEAM-X J162759.5−523504.3 i es va registrar emetent ones de ràdio cada 18 minuts. Estranyament, aquest objecte es va quedar en silenci després de tres mesos d'activitat el 2018, sense que se'n registressin senyals des d'aleshores, i va estimular la cerca d'altres objectes de gir lent que van acabar trobant el GPMJ1839-10.

Tot i això, les estranyes propietats de GPMJ1839-10 no coincideixen amb les d'una magnetar habitual.

"Per GLEAM-XJ1627, pensem que aquesta emissió de ràdio temporal podria encaixar bé amb el que vam veure. Però GPMJ1839-10 realment desafia aquesta interpretació", va dir Hurley-Walker. "Ho hem observat produint polsos de ràdio brillants mentre observàvem simultàniament amb XMM-Newton, un poderós telescopi espacial de raigs X. No vam veure raigs X; si fos una magnetar, esperaríem veure'ls. I les magnetars normalment no estan actives durant dècades, mentre que GPMJ1839-10 ha estat produït.

"Hem mesurat quant s'està desaccelerant GPMJ1839-10 i, fins al límit de la nostra precisió de mesura, no és així", va dir Hurley-Walker. "Això ho col·loca per sota de 'la línia de la mort' , que és la nostra expectativa teòrica que les estrelles de neutrons giren massa lentament i amb prou feines s'estan desaccelerant, i haurien de deixar de produir ones de ràdio. És per això que el descobriment es va publicar a Nature: les nostres teories existents no poden explicar com una estrella la durant dècades”.

Un altre suggeriment que tenen els astrònoms sobre el que podria ser exactament GPMJ1839-10 és una estrella nana blanca molt magnètica, que són els nuclis d'estrelles col·lapsades que no són prou massives per formar estrelles de neutrons o forats negres.



"També estem considerant un escenari en què una nana blanca altament magnètica podria produir aquestes ones de ràdio, però no esperaríem que fossin tan brillants, i les dues nanes blanques que sabem que produeixen ones de ràdio estan girant molt més ràpid (2 i 5 minuts) i estan orbitant cadascuna amb una estrella companya que sembla ajudar-les a generar emissores".

"La veritable sorpresa va ser trobar-lo als arxius de radiotelescopis molt més antics, com el Very Large Array i el Giant Metrewave Radio Telescope . Altres observadors havien mirat aquesta part del cel per altres raons i no van notar la pulsació de GPMJ1839-10. Això és molt probable perquè aquests astrònoms estaven fent a, apilant totes les dades junts", va dir Hurley-Walker .

"És més costós dividir les dades en molts intervals de temps i crear imatges de cadascú, ¡i ningú hauria tingut els recursos informàtics o la motivació! Després de tot, fins que vam descobrir GLEAM-XJ1627, ni tan sols sabíem que aquestes coses estaven allà esperant a ser trobades".