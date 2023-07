Una persona omple una ampolla daigua en una font / @EP

La calor es pot convertir en un assassí silenciós pels efectes que té sobre el nostre cos. Quan les temperatures són excessivament altes, el cor s'accelera, la sang s'agita i els òrgans es comencen a deteriorar. El cos es veu aclaparat per l'estrès mentre lluita per mantenir-se fresc. Les temperatures internes s'eleven, passant del normal (37°C) a febrils (38°C) i, en casos extrems, fins a nivells mortals (40°C).

Nombroses persones que passen gran part del seu temps a l'aire lliure, ja sigui per la seva professió o perquè, per desgràcia, no tenen llar, moren directament a causa de cops de calor.

Tot i això, moltes més vides es veuen afectades per malalties cardíaques, pulmonars i renals que empitjoren amb el clima càlid. Les dades recollides per The Guardian revelen que l?estiu passat a Europa es van registrar 61.672 morts relacionades amb les altes temperatures.

ALTES TEMPERATURES PER LA NIT, EL GRAN ENEMIC

Tot i que les temperatures rècord durant el dia són les que més capten la nostra atenció, el problema és el que passa a la nit, ja que la calor implacable causa un gran mal. Durant aquestes nits caloroses, el cos té dificultats per refredar-se, cosa que prolonga el temps en què els òrgans estan sota estrès. A més, les persones lluiten per dormir, cosa que disminueix el temps de recuperació crucial per a l'organisme.

Les nits caloroses i el somni pertorbat són incòmodes per a tots, però per a alguns poden ser mortals.

Els estudis indiquen que la manca de son a causa del clima càlid afecta especialment les persones grans i les dones, que també tenen taxes més altes de mortalitat durant les onades de calor.

Les nits caloroses estan associades amb una mortalitat més gran per calor, cosa que posa en risc especialment aquests grups vulnerables.

EL CANVI CLIMÀTIC, EL GRAN CULPABLE

Aquestes temperatures tan altes tenen l'origen, en part, en el canvi climàtic. L'ús de combustibles fòssils i la destrucció de la natura han fet que els humans hagin escalfat el planeta en aproximadament 1,2 °C per sobre dels nivells preindustrials. Com a resultat, les temperatures mitjana s'han incrementat a gairebé totes les regions del món, fent que les onades de calor siguin més intenses i freqüents.

És cert que les temperatures han experimentat variacions naturals al llarg del temps. Tot i això, l'augment de la mitjana global implica que els pics aleatoris ara es produeixen al voltant d'una línia de base més elevada en comparació del passat. Un exemple és Europa, on l'escalfament ha estat gairebé el doble de la mitjana mundial. Això es tradueix en una disminució d'esdeveniments de fred extrem, però alhora s'experimenta un augment en la freqüència d'onades de calor extremes.

Segons alguns estudis, se suggereix que el corrent en raig , un corrent d'aire de moviment ràpid que influeix en els patrons climàtics d'Europa i Amèrica del Nord, s'ha tornat més inestable a causa de l'escalfament global. Les fluctuacions en el corrent en raig han atrapat aire calent en cúpules sobre certes àrees dels EUA i Europa, perllongant el període en què les persones s'enfronten a una calor extrema. Tot i això, els científics adverteixen que és massa aviat per determinar si el canvi climàtic està exacerbant aquesta tendència.