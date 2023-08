El president de la Societat Espanyola d'Immunologia (SEI) i director de l'Institut de Recerca Valdecilla (IDIVAL), Marcos López Hoyos, ha assenyalat que encara que la pandèmia ja ha "passat" des del punt de vista social, no ho ha fet per als immunòlegs, tota que "seguim aprenent" del Covid .

Àfrica González Fernández, Catedràtica D'Immunologia. Centre D'Investigacions Biomèdiques (CINBIO). Universitat De Vigo Marcos López Hoyos, President de la Societat Espanyola D'Immunologia (SEI). Director de l'Institut d'Investigació Valdecilla. - UIMP

"Ha suposat l'experiment més gran en l'ésser humà en temps real. Mai s'ha vacunat tanta gent. Mai s'ha infectat tanta gent alhora d'un virus en tan poc temps. I d'això encara estem traient lliçons i ens queda molt per treballar, ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a Santander, que ha ofert amb la catedràtica d'Immunologia per la Universitat de Vigo África González.

Tots dos codirigeixen la sisena edició de l'Escola d'immunologia i immunoteràpia dins dels Cursos d'Estiu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), una trobada científica i mèdica que pretén apropar la immunologia a estudiants, professors i residents de diferents disciplines clíniques .

Al programa d'aquest any el coronavirus ocupa un menor espai que en edicions anteriors i se centra més al Long Covid. "En els darrers tres anys, la desgràcia de la pandèmia Covid va ser una fortuna perquè aquesta ciència, aquesta especialitat que és la Immunologia, s'hagi posat en relleu al panorama espanyol. És cert que la societat en general i la classe mèdica, tot el que fa referència a ciències de la salut, tenia aquest camp una mica desconegut", ha comentat el president de la SEI.

Per la seva banda, la catedràtica d'Immunologia per la Universitat de Vigo Àfrica González ha destacat avenços en el camp de l'oncologia com el fet que "pacients de càncer els tractaments dels quals eren ineficaços s'estan curant amb anticossos monoclonals".

"Un dels millors avenços que estem tenint en aquests darrers anys és que estem coneixent millor el sistema immunitari, tenim noves tecnologies, noves eines, que ens estan permetent aprofundir molt més en un sistema molt complex", ha valorat.

I ha afegit que “un dels grans salts ha estat saber que de vegades un tumor el que fa és que dorm als limfòcits propers. I ara podem despertar-los amb anticossos monoclonals. Ara -ha explicat-, pacients en què tots els tractaments eren ineficaços, amb aquests monoclonals s'estan guarint de diferents tipus de càncer. Realment estem vivint un moment molt dolç per a la Immunologia”.

"Hi ha més de 500 anticossos monoclonals en teràpia per a diferents patologies: degeneració macular, malalties autoimmunes, migranyes, hipercolesterolèmia, Alzheimer i per descomptat en càncer", ha concretat la codirectora de l'Escola.