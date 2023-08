Quimioteràpia / @EP

Els investigadors de City of Hope , una de les organitzacions de recerca i tractament del càncer més grans dels Estats Units, han publicat un nou estudi en què expliquen com han pres una proteïna que abans es considerava massa difícil per a la teràpia dirigida, l'antigen nuclear de cèl·lules proliferants (PCNA), i han desenvolupat una quimioteràpia dirigida que sembla aniquilar tots els tumors sòlids en la investigació preclínica.

Mentre els científics segueixen investigant els mecanismes fonamentals que fan que aquesta píndola anticancerígena funcioni en models animals, assenyalen a la revista 'Cell Chemical Biology', que hi ha en marxa un assaig clínic de fase 1 per provar en humans la teràpia desenvolupada per City of Hope .

La majoria de les teràpies dirigides se centren en una sola via, cosa que permet que el càncer muti i acabi fent-se resistent , explica Linda Malkas, doctora i professora del Departament de Diagnòstic Molecular i Terapèutica Experimental de City of Hope i catedràtica MT i BA Ahmadinia d'Oncologia Molecular. Tot i això, la píndola anticancerígena que Malkas ha estat desenvolupant durant les dues últimes dècades, AOH1996, es dirigeix a una variant cancerosa del PCNA, una proteïna que en la seva forma mutada és fonamental en la replicació i reparació de l'ADN de tots els tumors en expansió .

"El PCNA és com el centre d´operacions d´una gran terminal aèria que conté múltiples portes d´embarcament d´avions. Les dades suggereixen que el PCNA s´altera de forma única en les cèl·lules canceroses, i aquest fet ens va permetre dissenyar un fàrmac dirigit únicament a la forma del PCNA a les cèl·lules canceroses. La nostra píndola anticancerígena és com una tempesta de neu que tanca una terminal clau d'una aerolínia, tancant tots els vols d'entrada i sortida només als avions que transporten cèl·lules canceroses", afirma Malkas, autor principal .

"Els resultats han estat prometedors --ressalta--. L'AOH1996 pot suprimir el creixement tumoral com a monoteràpia o tractament combinat en models cel·lulars i animals sense produir toxicitat". El quimioteràpic en investigació es troba actualment en un assaig clínic de fase 1 en humans a City of Hope”.

Així, l'AOH1996 ha resultat eficaç en investigacions preclíniques amb cèl·lules derivades de càncers de mama, pròstata, cervell, ovari, coll uterí, pell i pulmó, i City of Hope ha concedit la llicència en exclusiva a RLL, LLC, una empresa biotecnològica de la que Malkas és cofundador i accionista.

Els investigadors van provar AOH1996, una petita molècula inhibidora del PCNA, en més de 70 línies cel·lulars canceroses i diverses cèl·lules normals de control. Van descobrir que l'AOH1996 mata selectivament les cèl·lules canceroses en interrompre el cicle reproductiu cel·lular normal. El seu objectiu són els anomenats conflictes de transcripció-replicació, que es produeixen quan xoquen els mecanismes responsables de l'expressió gènica i la duplicació del genoma. La teràpia en investigació impedia que les cèl·lules amb ADN danyat es dividissin a la fase G2/M i fessin una còpia de l'ADN defectuós a la fase S. Com a resultat, AOH1996 va provocar la mort de les cèl·lules canceroses (apoptosi), però no va interrompre el cicle reproductiu de les cèl·lules mare sanes.

"Ningú s'havia centrat mai en el PCNA com a objectiu terapèutic perquè es considerava 'impossible de tractar', però és clar que City of Hope va ser capaç de desenvolupar un medicament en fase de recerca per a una proteïna diana difícil", afirma el doctor Long Gu , autor principal de l'estudi i professor associat de recerca al Departament de Diagnòstic Molecular i Terapèutica Experimental de l'Institut de Recerca Beckman de City of Hope.

"Descobrim que el PCNA és una de les causes potencials de l'augment dels errors de replicació de l'àcid nucleic a les cèl·lules canceroses -afegeix--. Ara que coneixem l'àrea problemàtica i podem inhibir-la, aprofundirem en la comprensió del procés per desenvolupar medicaments contra el càncer més personalitzats i dirigits".

Curiosament, els experiments van demostrar que la píndola en investigació feia les cèl·lules canceroses més susceptibles als agents químics que causen danys a l'ADN o els cromosomes, com el quimioteràpic cisplatí, cosa que insinua que AOH1996 podria convertir-se en una eina útil en teràpies combinades , així com per al desenvolupament de nous quimioteràpics.

"City of Hope compta amb líders mundials en investigació oncològica. També compta amb la infraestructura necessària per impulsar el descobriment de fàrmacs translacionals del laboratori a la clínica per als pacients que els necessiten", subratlla el doctor Daniel Von Hoff, coautor de l'estudi i professor distingit del Translational Genomics Research Institute, que forma part de City of Hope.

L'historial de recerca translacional pionera de City of Hope inclou el desenvolupament de la tecnologia subjacent a la insulina humana sintètica, un gran avenç en el tractament de la diabetis, i els anticossos monoclonals, que formen part integral de medicaments contra el càncer àmpliament utilitzats i que salven vides, com el trastuzumab, el rituximab i el cetuximab.

Com a pas següent, els investigadors intentaran comprendre millor el mecanisme d'acció per continuar millorant l'assaig clínic en curs en éssers humans.