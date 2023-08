Oceà Àrtic / @EP

Els estius a l' Àrtic van estar lliures de gel durant el període entre edats de gel, que es va registrar fa entre 129.000 i 115.000 anys , amb temperatures comprables a les actuals.

La prova és la troballa en sediments de restes d'una espècie subpolar de zooplàncton associada amb aigua de l'Oceà Atlàntic, segons la investigació que es publica a Nature Geoscience.

El gel marí de l'Àrtic, un component important del sistema terrestre, està desapareixent ràpidament a causa de l'escalfament climàtic. S'anticipa que el gel marí d'estiu desapareixerà completament dins aquest segle. Per obtenir una comprensió més profunda de la dinàmica del clima en un món sense gel marí a l'Àrtic, els investigadors van recórrer a anàlegs del passat geològic.

"L'Últim Interglacial, entre 129.000 i 115.000 anys abans de Crist, és un període interessant per estudiar perquè és l'última vegada a la història de la Terra quan les temperatures mitjana globals van ser similars o potser més altes que les actuals i els nivells del mar van ser considerablement més alts, fins a +6 a +9 m", va dir en un comunicat Flor Vermassen, investigadora postdoctoral a la Universitat d'Estocolm.

Tot i això, l'extensió del gel marí durant aquest període s'ha debatut intensament i no hi ha consens, cosa que limita la comprensió d'aquest període i la capacitat dels investigadors per simular-lo en models climàtics.

Per abordar-ho, un equip d'investigadors de geologia marina del Departament de Ciències Geològiques Marines de la Universitat d'Estocolm va analitzar el contingut de microfòssils d'una sèrie de nuclis de sediments de llocs que avui es troben directament sota les parts més gruixudes de la moderna capa de gel de l´Àrtic.

En aquests nuclis, van investigar la variabilitat en l'aparició i la composició de foraminífers planctònics, un tipus de zooplàncton unicel·lular que flota lliurement i forma petxines que és sensible als canvis en les condicions oceanogràfiques i ambientals.

Els investigadors van trobar grans abundàncies de l'espècie típicament subpolar d'aigües atlàntiques Turborotalita quinqueloba, cosa que documenta una expansió a gran escala de l'espècie cap a l'Oceà Àrtic central. La preferència ecològica de T. quinqueloba per aigües productives estacionals predominantment lliures de gel, típicament presents a l'Oceà Atlàntic, suggereix que estava seguint condicions similars que s'havien estès a l'Oceà Àrtic central.

L'absència de gel marí d'estiu i l'augment de la influència dels corrents atlàntics en el domini de l'Àrtic durant l'últim període interglacial són anàlogues a les transformacions oceàniques que s'observen avui dia en parts de l'Àrtic i que s'anomenen col·lectivament com a “ Atlantificació" de l'Oceà Àrtic.

TEMPERATURES ANÀLOGES A LES DE L'ACORD DE PARIS

"La troballa que l'Oceà Àrtic va estar estacionalment lliure de gel durant l'Últim Interglacial és preocupant perquè aquest període hauria estat només al voltant d'1,5 °C per sobre dels nivells preindustrials, comparable als objectius de l'Acord de París. No obstant això. , el nivell global del mar és s'estima que era diversos metres més alt que en l'actualitat", va dir Flor Vermassen.

Per al 2021, la temperatura global ja estava 1,1 graus sobre nivells preindustrials i es maneja un 50 per cent de possibilitats que la barrera d'1,5 se superi en cinc anys.

Per tant, els investigadors proposen l'últim interglacial com l'època geològica més recent i potencialment més rellevant per investigar un oceà àrtic estacionalment lliure de gel, especialment si no se superen els objectius de l'Acord de París.