La degradació del sòl té un cost de 112 euros a l'any per als ciutadans de la UE i el Regne Unit, cosa que revela "una sagnia econòmica alarmant però desapercebuda", segons reflecteix un estudi realitzat pel president del Grup d'Economia de la Producció de la Universitat de Bonn, el Doctor Alisher Mirzabaev.

Sòl sec - UNSPLASH

Aquestes conclusions han subratllat la urgència d'abordar la degradació del sòl i la restauració de la seva salut, per als quals es necessitarien una inversió de 181.000 milions de dòlars, cosa que repercutiria en un estalvi de 3.700 dòlars a cada ciutadà europeu en el mateix període de temps, segons el doctor.



Si no fos així, els costos de la degradació de la terra podrien assolir els 921.000 milions de dòlars en 30 anys , cosa que se suma a l'impacte que suposa la degradació del sòl a l'ecosistema global.



Segons la investigació, les pèrdues a l'extracció de diòxid de carboni de l'atmosfera, la biodiversitat, la informació genètica i els serveis culturals són part del cost general que suporta la comunitat global.



A més, el fons de la COP 27 va incomplir la recaptació de 100.000 milions de dòlars anuals per reforçar mesures d'adaptació, per la qual cosa, segons aquestes conclusions, Mirzabaev ha subratllat la importància de compromisos financers "sòlids" per a l'adaptació al canvi alhora que ha demanat una major atenció i prioritat per a la salut del sòl.



El fundador del moviment 'Save Soil', Sadhguru, ha insistit en la "fragilitat" de l'economia agrícola, ja que, en última instància, els agricultors són els encarregats de la revitalització del sòl.



En aquest context, el fundador ha defensat el reconeixement d'un mercat que avaluï el producte, segons la matèria orgànica del sòl del qual prové així com la seva simplificació en termes de bons de carboni.



"No es tracta d'economia versus ecologia. Economia i ecologia han d'anar de la mà. Una economia ecològicament sensible ha de ser dissenyada", ha sentenciat el fundador.