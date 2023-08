Pèl / Freepik

El primer estudi de mapeig genètic sobre els verticils capil·lars del cuir cabellut humà no només demostra que la seva direcció té una base genètica, sinó també que es veu afectada per múltiples gens.

El treball, publicat al 'Journal of Investigative Dermatologye' , identifica quatre variants genètiques associades que probablement influeixen en la direcció dels verticils capil·lars.

Un verticil capil·lar és una porció de pèl que creix en forma circular al voltant d'un punt determinat per l'orientació dels fol·licles pilosos. Com a tret humà fàcil d'observar, el patró dels verticils capil·lars del cuir cabellut sol definir-se pel nombre de verticils (simple o doble) i la seva direcció (per exemple, en el sentit de les agulles del rellotge, en sentit contrari o difús) .

Atès que s'han observat patrons de verticils atípics en pacients amb un desenvolupament neurològic anormal, comprendre la base genètica dels patrons de verticils pot ajudar a desentranyar importants processos biològics.

El primer estudi d'associació del genoma complet (GWAS) sobre els verticils capil·lars del cuir cabellut humà es va realitzar en 2.149 individus xinesos de la cohort National Survey of Physical Traits, seguit d'un estudi de replicació a 1.950 individus xinesos de la cohort Taizhou Long .

"Sabem molt poc sobre per què tenim l'aspecte que tenim --assenyala Sijia Wang, investigadora principal de l'Institut de Nutrició i Salut de Xangai de l'Acadèmia Xina de Ciències--. El nostre grup ha estat buscant els gens subjacents a diversos trets interessants de l'aparença física, com els patrons de les empremtes dactilars, el gruix de les celles, la forma del lòbul de l'orella i l'ondulació dels cabells”.

"El ris del pèl és un dels trets que més ens interessaven --comenta--. L'opinió predominant era que la direcció del verticil dels cabells està controlada per un gen, amb herència mendeliana. No obstant, els nostres resultats demostren que la direcció del verticil dels cabells està influïda pels efectes acumulatius de múltiples gens, cosa que suggereix una herència poligènica".

L'estudi identifica quatre variants genètiques associades (a 7p21.3, 5q33.2, 7q33 i 14q32.13). És probable que aquestes variants genètiques influeixin en la direcció dels verticils capil·lars en regular la polaritat cel·lular dels fol·licles pilosos, i que el tancament i el creixement del tub neural cranial també exerceixin un paper.

"Encara que feines anteriors proposaven la hipòtesi d'associacions entre els patrons dels verticils capil·lars i el desenvolupament neurològic anormal, no es van observar associacions genètiques significatives entre la direcció dels verticils capil·lars i els fenotips conductuals, cognitius o neurològics --apunta Wang--. Tot i que encara sabem molt poc sobre per què tenim l'aspecte que tenim, confiem que la curiositat ens porti finalment a les respostes”.