Foto: Europa Press

Investigadors de l'Hospital Brigham and Women's, membre fundador del sistema sanitari Mass General Brigham, als Estats Units, han dissenyat un probiòtic per suprimir l'autoimmunitat al cervell , que es produeix quan el sistema immunitari ataca les cèl·lules del sistema nerviós central, segons publiquen a la revista Nature.

L'autoimmunitat cerebral és la causa de diverses malalties, entre elles l' esclerosi múltiple . En un nou estudi, els investigadors han demostrat el potencial del tractament utilitzant models preclínics d'aquestes malalties i van descobrir que la tècnica oferia una manera més precisa d'atacar la inflamació cerebral amb menys efectes secundaris negatius que les teràpies estàndard.

"Els probiòtics d'enginyeria podrien revolucionar la manera de tractar les malalties cròniques", afirma l'autor principal, el doctor Francisco Quintana, del Centre Ann Romney de Malalties Neurològiques de l'Hospital Brigham and Women.

"Quan es pren un fàrmac, la seva concentració al torrent sanguini arriba a un màxim després de la dosi inicial, però després els nivells baixen --afegeix--. No obstant, si podem utilitzar microbis vius per produir medicaments des de l'interior de l'organisme, poden seguir produint el compost actiu a mesura que es necessiti, cosa que és essencial quan considerem malalties de per vida que requereixen un tractament constant".

Tot i la seva àmplia prevalença, les opcions de tractament per a la majoria d'aquestes malalties són limitades. Les malalties autoimmunes que afecten el cervell, com l'EM, són especialment difícils de tractar a causa de la seva localització: moltes teràpies farmacològiques no poden accedir eficaçment al cervell degut a la barrera hematoencefàlica, un mecanisme protector que separa el cervell del sistema circulatori.

Per buscar noves formes de tractar les malalties autoimmunes, els investigadors van estudiar les cèl·lules dendrítiques, un tipus de cèl·lula immunitària que abunda al tracte gastrointestinal i als espais que envolten el cervell.

Aquestes cèl·lules ajuden a controlar la resta del sistema immunitari, però els científics encara desconeixen el seu paper en les malalties autoimmunes. Analitzant les cèl·lules dendrítiques del sistema nerviós central de ratolins, van poder identificar una via bioquímica que les cèl·lules dendrítiques utilitzen per impedir que altres cèl·lules immunitàries ataquin l'organisme.

"El mecanisme que hem descobert és com un fre per al sistema immunitari --explica Quintana--. En la majoria de nosaltres, està activat, però en les persones amb malalties autoimmunes, hi ha problemes amb aquest sistema de frens, cosa que significa que el cos no té manera de protegir-se del seu propi sistema immune”.

Els investigadors van descobrir que aquest fre bioquímic es pot activar amb lactat, una molècula implicada en molts processos metabòlics. A continuació, van ser capaços de manipular genèticament bacteris probiòtics perquè produïssin lactat.

"Els probiòtics no són res de nou: tots els hem vist vendre's com a suplements i comercialitzar-se com una forma de promoure la salut --apunta Quintana--. Utilitzant la biologia sintètica per aconseguir que els bacteris probiòtics produeixin compostos específics rellevants per a les malalties, podem prendre els beneficis probiòtics i amplificar-los al màxim”.

Van provar el seu probiòtic en ratolins amb una malaltia molt semblant a l'esclerosi múltiple i van descobrir que, encara que els bacteris vivien a l'intestí, eren capaços de reduir els efectes de la malaltia al cervell. No van trobar els bacteris al torrent sanguini dels ratolins, cosa que suggereix que l'efecte que van observar era resultat de la senyalització bioquímica entre les cèl·lules de l'intestí i les del cervell.

"En les últimes dècades hem après que els microbis de l'intestí tenen un impacte significatiu al sistema nerviós central --afirma Quintana--. Una de les raons per les quals ens centrem en l'esclerosi múltiple en aquest estudi va ser per determinar si podem aprofitar aquest efecte en el tractament de malalties autoimmunes del cervell. Els resultats suggereixen que sí que podem”.