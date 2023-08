Foto: Richard Allaway / Creative Commons

La majoria de persones (un 58%) que han participat en una enquesta com a part d'un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sobre el consum d'insectes, creu que en el futur podrien ser una font alternativa i sostenible de proteïna i, per tant, pensa que la seva integració en la dieta es podria convertir en una realitat.

Els resultats de l'estudi Consumers' Acceptability and Perception of Edible Insects as an Emerging Protein Source s'han publicat en obert a l'International Journal of Environmental Research and Public Health. Aquest estudi forma part de la tesi de l'estudiant de doctorat Marta Ros, dins el programa de doctorat de la UOC en Salut i Psicologia.

L'estudi volia identificar els paràmetres que contribuirien a millorar l'acceptació del consum d'insectes per tal d'introduir-los com a font sostenible de proteïna en la dieta del futur. Les autores de l'estudi són Marta Ros, doctoranda i professora dels Estudis de Ciències de la Salut, Anna Bach i Alicia Aguilar , professores i investigadores del grup de recerca FoodLab .

Encara que l'entomofàgia, és a dir, la ingestió d'insectes com a aliment per part dels humans i els animals, era una pràctica comuna entre els nostres ancestres, des de la Xina fins a l'Imperi romà, fa molt temps que es va abandonar, encara que el consum es manté en països com la Xina, Tailàndia, el Japó, Colòmbia, Mèxic, Perú, el Brasil i alguns països de l'Àfrica.

UNA PRIMERA VEGADA PER A TOT

L'estudi fet per la UOC es basa en les respostes de 1.034 persones que han participat en l'enquesta sobre el consum d'insectes. Una immensa majoria, el 86 %, respon que no ha menjat mai insectes, i només un 13 % els ha tastat. La principal raó que addueixen per no consumir insectes és el fàstic (38 %), seguida per la manca d'hàbit (15 %), els dubtes sobre la seva seguretat (9 %) o raons culturals (6 %), entre d'altres.

La reticència a menjar insectes també es posa de manifest quan als enquestats se'ls planteja si estarien disposats a incloure'ls en la seva dieta habitual. Només un 16 % respon que sí, mentre que un 82 % assegura que no ho faria. També una majoria, el 71 %, afirma que no cuinaria insectes a casa, mentre que un 28 % contesta que sí. Preguntats sobre si oferirien plats amb insectes en un restaurant, el 73 % diu que no, mentre que un 25 % respon positivament. La majoria, un 81 %, opina que el públic general no rebria bé plats amb insectes, però un 16 % creu que sí.

ALTERNATIVA DE CARA A L'AUGMENT MUNDIAL DE LA POBLACIÓ

L'augment considerable de població al món que es preveu cap al 2050 a causa de la millora de les condicions de vida en la majoria de països, fa necessari buscar alternatives pel que fa al proveïment de proteïna. L'increment del cost de la producció de proteïna animal i la pressió ambiental creixent en l'agricultura i la ramaderia obliguen a cercar altres opcions productives i tècniques innovadores per obtenir aliments que tinguin en compte la dimensió nutricional, ambiental i sociocultural de la sostenibilitat alimentària.



L'ús d'insectes com a aliment de consum humà, destaca l'estudi de la UOC, podria reunir aquestes demandes i demostrar ser una estratègia vàlida per millorar la seguretat alimentària global. Cal tenir present que els insectes poden créixer en restes orgàniques (actuant com a bioconvertidors), ocupar menys espai de producció i generar menys gasos amb efecte d'hivernacle. A més a més, comparant l'obtenció d'insectes amb la de carn de vedella, l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle és un 95% inferior i el consum d'energia cau un 62%.