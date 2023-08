Els seus creadors catalans creuen que dels avantatges més significatius d’Email 5 és la introducció del format HTML5 per als correus electrònics, perquè ofereix una experiència de correu electrònic millorada.

Email 5 afirma que aborda les deficiències del correu electrònic tradicional aprofitant el poder de la tecnologia Web3 i l'estàndard HTML5.

Això permet tenir opcions de disseny avançades, suport multimèdia, de vídeo i àudio dins dels missatges, i fins i tot elements interactius, proporcionant una experiència moderna i compatible amb una àmplia gamma de dispositius i plataformes.

Ofereix una nova manera d’escriure els mails amb molts més recursos, com imatges en moviment o la possibilitat d’inserir vídeos.



A més Email 5 aborda aborda el problema del correu brossa o Spam de forma directa proporcionant als usuaris la possibilitat de crear adreces de correu temporals associades a la seva adreça principal per registrar-se a pàgines web, xarxes socials o promocions i en cas necessari desactivar-se fàcilment. Així, els usuaris poden protegir la seva adreça de correu principal per evitar que s’inundi amb missatges no desitjats i mantenir una safata d’entrada neta. Email 5 ofereix la possibilitat de generar uns àlies per reencaminar allà tot el correu brossa que es rep al correu tradicional i així no haver de veure’l.

L’ús de la intel·ligència artificial (IA) ajuda a l’usuari a l’hora d’escriure i organitzar els correu electrònics i donar més llibertat a l’usuari per redactar els seus escrits i afegir-hi moltes més eines i ser més creatiu.

Email 5 és en definitiva un servei de correu electrònic Web3 que té com a objectiu revolucionar la comunicació per e-mail abordant les deficiències i problemes associats als sistemes de correu convencionals i ho ha feet una empresa catalana.

La companyia ha desenvolupat aquest nou servei de correu electrònic aprofitant els últims avenços de la tecnologia blockchain i la introducció del llenguatge HTML5. Tot plegat, explica, s’ha fet a través d’uns estàndards de correu electrònic de codi obert, que permeten oferir servei d’emmagatzematge descentralitzat, funcions multimèdia millorades i eines de màrqueting per correu electrònic de baix cost tant per a ús personal i professional.



Els diferents correus i missatges s’emmagatzemen per parts molt petites dins de diversos servidors, cosa que millora la privacitat perquè ningú pot llegir el correu per complet. Aquest enfocament, asseguren, elimina la necessitat de tenir servidors centralitzats, cosa que, a més, redueix el risc de violacions de dades i assegura que els correus electrònics siguin segurs i sempre accessibles pels usuaris. Un cop enviat i emmagatzemat un correu electrònic, ningú pot modificar-lo ni eliminar-lo, inclosos l’emissor o el destinatari.