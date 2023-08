La investigació publicada a la revista científica eClinicalMedicina i duta a terme pels experts del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York en col·laboració amb la Universitat de Zurich ha trobat un " sobrepreu del càncer " que fa que els nous medicaments oncològics siguin fins a tres vegades més cars que els destinats a altres malalties analogues. "Una diferència que no s'explica ni tan sols per costos de recerca i desenvolupament més grans”, segons els investigadors d'aquest estudi.

Aquest descobriment té conseqüències importants en l'equitat en l'accés als tractaments i la sostenibilitat dels sistemes sanitaris i faci explicable un informe del Ministeri de Sanitat que revela que la factura que paguen els hospitals per tractaments oncològics ha augmentat un 94% a Espanya a només cinc anys (del 2016 al 2021).

Els autors han descobert que aquest sobrepreu és pràcticament universal en comparar els tres països més representatius de les tres polítiques farmacèutiques més comunes al món: Estats Units , Alemanya i Suïssa.

Així si als Estats Units no hi ha una sanitat pública i les empreses tenen llibertat per fixar els preus. A Alemanya , sí que tenen una sanitat pública que accepta inicialment pagar el que demanen les companyies i ho renegocia un any després acarant-los amb els resultats obtinguts. Mentre que a Suïssa , l'avaluació es fa abans que els fàrmacs siguin incorporats a la sanitat pública com passa a la sanitat al nostre país.

La troballa de la prima del càncer és una de les grans aportacions de l'estudi. Les diferències reguladores expliquen que els preus als Estats Units siguin molt més alts, una mica més a Alemanya i més baixos a Suïssa. Però els tractaments davant del càncer continuen sent en tots els casos molt més cars” , destaca una de les seves investigadores.

D'aquesta manera, “Si els tractaments oncològics requereixen el triple de diners per assolir els mateixos resultats, altres àrees poden quedar relegades. El risc és que el resultat sigui una pèrdua de salut de la població general”.

Al seu estudi els investigadors han analitzat un total de 181 medicaments llançats per la indústria farmacèutica en els darrers 10 anys

La primera evidència són les grans diferències de preus als tres països. El preu mitjà dels nous tractaments és de 45.000 euros a Suïssa, 58.000 a Alemanya (28,9% més) i gairebé 92.000 euros als Estats Units (104,4% més).

La segona evidència és el gran encariment que han patit els nous fàrmacs que han sortit al mercat en la darrera dècada. Les dades revelen que la “prima del càncer” va pujar a 68.000 euros per tractament als Estats Units, a 34.500 a Alemanya ia 30.000 a Suïssa.