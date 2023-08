Foto: NASA

L'helicòpter Ingenuity de la NASA ha completat el seu vol número 55 sobre el cràter Jezero, a Mart.

Ingenuity, la primera aeronau de vol de motor controlat en un altre món, va fer aquest vol el 12 d'agost. Va cobrir 264 metres durant 143 segons a una velocitat de 10 metres, ha informat l'agència espacial nord-americana.

Des del seu primer vol a l'abril del 2021, Ingenuity ha completat gairebé 98 minuts a l'aire, cobrint 12,5 quilòmetres i assolint altituds de fins a 18 metres.

Prova del bon estat de l'helicòpter és la imatge presa pel rover Perseverance la setmana passada, que mostra Ingenuity enfocat a primer pla a la distància.

Precisament, el rover rover actualment està investigant una enigmàtica roca sedimentària que Ingenuity va detectar per primera vegada durant el seu vol 52 fa diverses setmanes.

Aquest és un gran exemple de com la perspectiva aèria única dIngenuity pot ajudar a explorar àrees dinterès abans del rover. Aquesta roca està ubicada dins d'una depressió lineal a l'oest de "Fall River Pass" i la seva relació d'edat amb els dipòsits rics en còdols propers és de particular interès, ja que aquests sediments podrien representar una de les etapes finals en la construcció del ventall Jezero, segons l'equip de control de la missió. També hi ha interès a determinar en quin tipus d'entorn es va formar aquesta roca: es podria haver dipositat en un riu o un llac?