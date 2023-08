Foto: Pexels

Gairebé el 10% dels alumnes espanyols va necessitar rebre suport educatiu específic durant el curs 2020-2021, una xifra que inclou els infants amb necessitats específiques, entre les quals destaquen els trastorns de l'aprenentatge (38,1%), com la dislèxia (dificultat en la lectura a causa de problemes per identificar els sons de la parla) o la disortografia (trastorn de la capacitat d'escriptura), segons dades del Ministeri d'Educació.

Per millorar les habilitats oralsi lectores dels escolars i prevenir possibles trastorns del llenguatge, Esteban Peñaherrera, estudiant de doctorat d'Educació i TIC, ha creat WIN, un videojoc interactiu pensat per a nenes i nens de tres a sis anys. El projecte, que ha estat finalista del programa d'emprenedoria SpinUOC, permet detectar els moviments corporals i les produccions de veu mitjançant models d'intel·ligència artificial, la qual cosa facilita la interacció amb el joc.

"Els nostres potencials clients són els pares i mares, el professorat de les escoles públiques i privades perquè ho utilitzin com a complement a l'educació, i els professionals logopedes", apunta Peñaherrera.

El projecte es basa en tres habilitats orals que són els principals predictors del nivell de lectura: la consciència fonològica, la morfosintaxi i el vocabulari. "El videojoc està basat en la metodologia PREVENIR, resultat de la meva recerca doctoral, que explica les habilitats orals que s'han d'ensenyar als infants i com fer-ho. Hi ha evidència científica que, en practicar les habilitats orals, es millora el nivell de lectura", assenyala l'investigador.

La consciència fonològica és la capacitat d'identificar i manipular fonemes i síl·labes. I en el videojoc es converteix en interactiva: "Per exemple, el videojoc li preguntarà a l'infant: 'les paraules casa i cama en castellà comencen igual?' I l'infant ha de contestar sí o no. Podrà fer-ho amb moviment corporal (saltant), seleccionant l'opció amb la mà o de manera oral", explica Esteban Peñaherrera. La segona habilitat, la morfosintaxi, consisteix a aprendre l'estructura i l'ordre de les paraules. "Una de les fites del videojoc és que els infants ordenin amb la mà unes imatges seqüencials on cadascuna d'elles representa el passat, el present i el futur, perquè practiquin els temps", detalla. En el cas del vocabulari, que és l'habilitat per conèixer i utilitzar les paraules i expressar correctament el missatge, els infants es trobaran amb diversos exercicis: "Per exemple, sortiran diferents colors en la pantalla que ells han de seleccionar i arrossegar cap a una cubeta. El sistema els dirà si és correcte o incorrecte amb una resposta positiva o neutral. O els mostrarà tres imatges, per exemple, d'un ratolí, de diferents grandàries i els demanarà que seleccionin el ratolinot (el més gran) o el ratolinet (el més petit)", explica l'expert.

Inclourà unes trenta activitats en cada franja d'edat: de tres a quatre anys, de quatre a cinc anys i de cinc a sis anys, per millorar el nivell de lectura i prevenir possibles trastorns de llenguatge. "Al món, hi ha un 7 % de menors que pateix trastorn específic del llenguatge (TEL), és a dir, problemes per parlar i comprendre el llenguatge, per la qual cosa la meitat acabarà tenint dificultats per aprendre a llegir", segons detalla Llorenç Andreu en el llibre El trastorno específico del lenguaje: diagnóstico e intervención.

Peñaherrera ha creat aquesta eina perquè durant la seva infantesa va patir un trastorn obsessivocompulsiu que va superar gràcies a la intervenció psicològica. "Des de sempre m'he sentit en deute amb la psicologia infantil i, com que soc desenvolupador de programari, se'm va acudir que la millor manera era crear un videojoc d'ajuda en algun trastorn, en aquest cas del llenguatge", reconeix.