Els indefensos pollets de pingüí emperador van morir en múltiples zones de reproducció a l'Antàrtida occidental a finals de l'any passat, ofegant-se o morint congelats quan el gel marí erosionat per l'escalfament global va cedir sota els seus peus diminuts, van dir científics dijous.



De cinc llocs monitoritzats a la regió del mar de Bellingshausen, tots menys un van experimentar una pèrdua del 100 per cent de pollets, van informar a Communications: Earth & Environment, una revista de Nature. D'aquesta manera, ho van definir com un “fracàs reproductiu catastròfic”.



"Aquest és el primer fracàs important en la reproducció de pingüins emperador a diverses colònies a causa de la pèrdua de gel marí, i probablement sigui un senyal del que vindrà", va dir l'autor principal Peter Fretwell, investigador del British Antàrtida Survey.

"Ho hem estat predint durant algun temps, però veure que passi és descoratjador", ha afegit.



La primavera de l'any passat a l'hemisferi sud (de mitjans de setembre fins a mitjans de desembre) va registrar nivells rècord de gel marí a l'Oceà Austral, especialment al llarg de la costa occidental de la Península Antàrtica, un brou de cultiu privilegiat per a la espècie de pingüí més gran del món.

Tot i això, la precoç ruptura del gel que es forma sobre les aigües obertes adjacents a la terra va resultar fatal per a milers de cries que encara no estaven prou madures per fer front a les gèlides aigües de l'oceà.