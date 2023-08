Capa de contaminació sobre la ciutat des del Turó del Tío Pío / @EP

Una revisió de 180 estudis científics convergeix que mil milions de persones perdin la vida de manera prematura durant el proper segle pel canvi climàtic associat a l'activitat humana.

L'estudi proposa polítiques energètiques agressives que permetrien reduccions immediates i substancials de les emissions de carboni i recomana un nivell d'acció governamental, corporativa i ciutadana més gran per accelerar la descarbonització de l'economia global, amb l'objectiu de minimitzar el nombre de morts humanes projectades.

"Aquesta mort massiva és clarament inacceptable. Realment és força aterridor, especialment per als nostres nens", va dir en un comunicat Joshua Pearce, professor de la Universitat de Western Ontario i autor de l'estudi, que ha publicat a la revista Energies juntament amb Richard Parncutt, de la Universitat de Graz (Àustria).

Pearce i Parncutt van descobrir que la literatura revisada per parells sobre els costos de mortalitat humana de les emissions de carboni convergia a la "regla de les 1.000 tones" , que és una estimació que es produeix una mort prematura en el futur cada vegada que es cremen aproximadament 1.000 tones de carboni fòssil.

"Les xifres d'energia com els megawatts signifiquen alguna cosa per als enginyers energètics com jo, però no per a la majoria de les persones. De manera similar, quan els científics del clima parlen de parts per milió de diòxid de carboni, això no vol dir res per a la majoria de les persones.Uns pocs graus daugment de la temperatura mitjana "tampoc són intuïtius. Tot i això, el recompte de cadàvers és una cosa que tots entenem", va dir Pearce, professor de Western Engineering i Ivey Business School.

"Si es pren de debò el consens científic sobre la regla de les 1.000 tones i es fan números, l'escalfament global antropogènic equival a mil milions de cadàvers prematurs durant el proper segle. Òbviament, hem d'actuar. I hem d'actuar ràpid".

Pearce, un expert en política energètica, espera que en canviar i desafiar el llenguatge i les mètriques de l'escalfament global, més formuladors de polítiques i líders de la indústria comprenguin millor les dures veritats sobre la dependència mundial dels combustibles fòssils.

"A mesura que les prediccions dels models climàtics es tornen més clares, el mal que estem causant als nens ia les generacions futures es pot atribuir cada cop més a les nostres accions", va afirmar Pearce.

Quan es reconeix aquesta correlació directa, ja no es poden ignorar les responsabilitats per les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. L'estudi va trobar que per limitar aquestes enormes responsabilitats futures i salvar moltes vides humanes, la humanitat necessita deixar de cremar combustibles fòssils tan ràpid com sigui possible i seguir un enfocament més agressiu en matèria d'eficiència energètica i energia renovable.