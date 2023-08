Superlluna a Sevilla / @EP

Aquest dijous que ve 31 d'agost finalitza el mes més calorós de l'any, i amb ell arriba l'esperada superlluna 'blava', la segona lluna plena d'aquest mes i que deixarà amb la boca oberta tots els amants de l'astronomia.

La lluna rep aquest nom tot i que no té cap relació amb el color, ja que té el mateix to de sempre, i prové de l'anglès “blue moon”. Una hipòtesi suggereix que podria tenir la seva arrel a l'antic anglès "belewer moon", que es tradueix com a "lluna traïdora". Això és perquè la segona lluna plena podria trair la noció convencional que només hi ha una lluna plena per mes.

D'acord amb aquesta perspectiva, la denominació de "Lluna 'blava'" s'aplicaria per distingir la segona lluna plena que ocorre en un mateix mes del calendari gregorià, el qual és comunament utilitzat a Occident. Aquest fenomen passa aproximadament cada 2 anys i mig. Per tant, el terme "Lluna 'blau'" no refereix al color de la lluna, sinó a aquesta rara ocasió.



LA SUPERLUNA, MÉS PROPERA DEL NORMAL

Les superllunes ocorren quan l'òrbita de la lluna es troba al punt més proper a la Terra, conegut com a perigeu, coincidint alhora amb la fase de la lluna plena.

En aquesta configuració, la lluna pot aparèixer significativament més gran i brillant del que és habitual, amb un augment d'aproximadament un 12% i un 29% en el seu diàmetre i brillantor respectivament en comparació de l'apogeu. No obstant això, és important destacar que aquesta apreciació es basa en una il·lusió visual, ja que en realitat la seva mida no canvia.

Per veure aquesta superlluna 'blava', l'hora més adequada serà les 3.35 (hora peninsular espanyola) del 31 d'agost, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. En aquest moment, la lluna arribarà a la seva màxima esplendor.



Per gaudir al màxim d'aquest fenomen, els experts aconsellen buscar un lloc allunyat de les àrees urbanes on la interferència de la llum sigui mínima. No cal utilitzar telescopis ni cap altre dispositiu òptic. A més, es recomana evitar l'ús del telèfon mòbil per evitar que la seva brillantor afecti negativament la visió.