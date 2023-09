Un astronauta. Foto: Europa Press

Un estudi recent liderat per investigadors de l'Institut Karolinska a Suècia ha analitzat els efectes de la ingravidesa en les cèl·lules T del sistema immunitari . Els resultats d'aquesta investigació, publicats a la revista Science Advances , podrien donar llum sobre la raó per la qual les cèl·lules T dels astronautes es tornen menys actives i menys eficients en la lluita contra les infeccions.

A mesura que avancem cap a futures missions humanes a la Lluna i Mart, és essencial abordar els desafiaments que planteja l'espai, un entorn extremadament hostil que amenaça la salut humana. Un d'aquests reptes és l'impacte en el sistema immunitari dels astronautes durant la seva estada a l'espai, així com els efectes que persisteixen després del retorn a la Terra. Aquesta disminució en la capacitat immunològica podria fer que els astronautes siguin més susceptibles a les infeccions i podria portar a la reactivació de virus latents als seus organismes.

Lisa Westerberg, líder de l'estudi i investigadora principal del Departament de Microbiologia, Tumors i Biologia Cel·lular de l'Institut Karolinska, subratlla la importància de comprendre com es veu afectat el sistema immunitari dels astronautes i de trobar maneres de contrarestar els canvis perjudicials que experimenten. Segons Westerberg, “perquè els astronautes puguin dur a terme missions espacials segures, hem d'entendre com es veu afectat el seu sistema immunitari i intentar trobar maneres de contrarestar els canvis perjudicials que pateix”.

En aquest estudi, els investigadors van intentar simular la ingravidesa espacial utilitzant un mètode anomenat "immersió en sec". Aquest enfocament implica l'ús d'un llit d'aigua dissenyat especialment que enganya el cos fent-lo creure que es troba en un estat d'ingravidesa.

Es van examinar les cèl·lules T a la sang de 8 individus sans durant un període de 3 setmanes en què van estar exposats a una simulació d'ingravidesa. Es van fer anàlisis de sang en diversos moments: abans de l'inici de l'experiment, als 7, 14 i 21 dies des de l'inici, i també 7 dies després de finalitzar l'experiment.

Els resultats van revelar que les cèl·lules T van experimentar canvis significatius en la seva expressió gènica, cosa que significa que hi va haver canvis en quins gens estaven actius i quins no, especialment després de 7 i 14 dies d'exposició a la ingravidesa. Aquests canvis van fer que les cèl·lules T es tornessin més immadures en la seva programació genètica, sent l'efecte més notable observat als 14 dies.

Es va notar que les cèl·lules T van començar a assemblar-se més a les anomenades cèl·lules T ingènues, que encara no han tingut contacte amb cap agent invasor. Això suggereix que les cèl·lules T podrien trigar més a activar-se i, per tant, podrien ser menys eficaços en la lluita contra cèl·lules tumorals i infeccions. Els resultats de l'estudi podrien obrir la porta a la investigació de nous tractaments que reverteixin aquests canvis a la programació genètica de les cèl·lules del sistema immunitari.

Després de 21 dies d'exposició a la ingravidesa, les cèl·lules T havien “adaptat” la seva expressió gènica a la nova condició i gairebé havien tornat al seu estat normal. Tot i això, les anàlisis realitzades set dies després de finalitzat l'experiment van revelar que algunes de les modificacions genètiques encara persistien.

Els investigadors planegen continuar la seva investigació utilitzant la plataforma de coets de sondeig del Centre Espacial Esrange a Kiruna, Suècia, per estudiar com es comporten les cèl·lules T en condicions d'ingravidesa i com aquesta situació afecta la seva funció.