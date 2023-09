Nadons / @EP

Els nadons de 19 mesos ja apliquen un pensament lògic natural, fins i tot abans d'aprendre a parlar, per enfrontar-se a les incerteses que tenen sobre el món, segons un estudi liderat pel Center for Brain and Cognition de la UPF publicat a la revista 'Current Biology'.

Així, han observat que els nens petits tendeixen a resoldre incerteses descartant opcions impossibles d'acord amb el nivell de coneixement que tenen a cada moment; que el pensament lògic natural es manifesta des d'edats molt primerenques i no depèn dels coneixements lingüístics, i que no hi ha diferències rellevants entre la lògica dels nens petits monolingües i bilingües.

L'equip de recerca ha fet dos experiments diferents. En el primer, hi han participat 61 nens i nenes de 19 mesos (26 monolingües i 35 bilingües). Al segon, la mostra l'han format 33 participants d'aquesta mateixa edat (19 monolingües i 14 bilingües). L'anàlisi dels dos grups era fonamental per determinar si els processos deductius depenen de les experiències lingüístiques.

L‟estudi analitza la importància de dues estratègies per enfrontar-se a les incerteses: l‟associació il‟exclusió (o disjunció per eliminació). La primera estratègia implicaria que els nens, en escoltar una paraula nova que es pot referir a dos objectes desconeguts que estan veient, associïn mentalment el terme a cadascun. Posteriorment, associarien el terme amb l'objecte amb què els encaixés millor aquesta denominació.

La segona estratègia (exclusió) explica com, a partir d‟un raonament lògic per eliminació d‟alternatives, un nen o nena petit pot aprendre una nova paraula. Per exemple, si veieu dos objectes (A i B) i escolteu un terme desconegut que sap que no és d'A (perquè coneix el nom d'A), determinarà que és la denominació de B. Aquesta és l'estratègia predominant, segons els resultats de lestudi.

Al primer experiment, es mostraven dos objectes als participants, que havien de relacionar amb alguna de les paraules que escoltaven, a través de diferents proves. A la primera, havien d'observar dos objectes que coneixien (per exemple una cullera i una galeta) i, en escoltar un terme (per exemple cullera) associar-lo a un dels dos.

A la segona prova, es mostrava als nens petits un objecte que coneixien (per exemple una poma) i un altre que desconeixien (per exemple, un carburador), i escoltaven la paraula corresponent a l'objecte conegut (poma), que havien d'identificar. La tercera prova era igual que la segona, excepte pel fet que el terme escoltat corresponia a la paraula desconeguda (seguint amb l'exemple anterior, carburador).

En el segon experiment, es feien servir dos objectes o éssers animats (per exemple, un paraigua i la figura d'un noi), associats cadascun d'ells a un so. Posteriorment, es cobrien els dos objectes de manera que el nen no els veia i un es ficava en una copa. En descobrir-los, només veia un dels dos objectes i havia d'endevinar, per eliminació, quin era dins la copa.

Mentrestant, en una prova posterior (amb els dos objectes coberts i sense variar-ne la posició), escoltava el so associat a un d'ells i s'analitzava si dirigia la mirada cap a l'objecte correcte.

En totes aquestes proves s'avaluaven els patrons del moviment de la mirada. Per exemple, en fer un raonament per exclusió, el que fan els nens i nenes petits és dirigir la mirada a fi A i, si descarten que el terme que han escoltat es refereixi a ell, llavors giren la mirada cap a B. És el que es coneix com a estratègia de doble revisió.

L'article ha estat elaborat per Kinga Anna Bohus, Nicolo Cesana-Arlotti, Ana Martín-Salguero i Luca Lorenzo Bonatti. L'investigador principal, L. Bonatti (ICREA), és el director del grup de recerca Reasoning and Infant Cognition (RICO) del Center for Brain and Cognition (CBC) de la UPF, al qual també pertany Kinga Anna Bohus (autora principal). N. Cesana-Arlotti i Ana Martín-Salguero, anteriorment vinculats al CBC de la UPF, actualment són investigadors a la Universitat de Yale (EUA) ia l'École Normale Supérieure de París, respectivament.

"Hem analitzat la presència del concepte de disjunció lògica en lactants de 19 mesos. En una tasca de mapeig de paraules referents, tant els bebès bilingües com els monolingües mostren un patró d'inspecció oculomotora que prèviament s'havia trobat com un segell distintiu del raonament disjuntiu en adults i nens", assenyala l'autora principal de la investigació, Kinga Anna Bohus.