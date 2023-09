Foto: Europa Press

Una investigació duta a terme a l'Escola de Salut Pública Mailman de la Universitat de Columbia (Estats Units) ha detectat nivells significatius de metalls a la sang i l'orina entre els consumidors de marihuana, per la qual cosa conclouen que la marihuana pot ser una font important i poc reconeguda d' exposició al plom i al cadmi, segons publiquen els seus autors a la revista Environmental Health Perspectives.

Es tracta d'un dels primers estudis que informen dels nivells de metalls en biomarcadors entre consumidors de marihuana i, molt probablement, del major estudi realitzat fins avui, que relaciona el consum de marihuana declarat pels consumidors amb mesures internes d'exposició a metalls, en lloc de limitar-se a examinar els nivells de metalls a la planta de cànnabis.

Els mesuraments comunicats pels participants sobre el consum exclusiu de marihuana en comparació dels que no consumien marihuana presentaven nivells de plom significativament més alts en sang (1,27 ug/dl) i orina (1,21 ug/g de creatinina).

"Com que la planta de cànnabis és un conegut eliminador de metalls, havíem plantejat la hipòtesi que els individus que consumeixen marihuana tindran nivells més alts de biomarcadors metàl·lics en comparació dels que no consumeixen", explica Katelyn McGraw, investigadora postdoctoral al Departament de Ciències de la Salut Ambiental de Columbia Public Health, i primera autora. "Els nostres resultats indiquen, per tant, que la marihuana és una font d'exposició al cadmi i al plom", afegeix.

McGraw i els seus col·legues van classificar els 7.254 participants a l'enquesta per consum: no marihuana/no tabac, marihuana exclusiva, tabac exclusiu i consum dual de marihuana i tabac. Es van mesurar cinc metalls a la sang i 16 a l'orina.

Van utilitzar quatre variables de la NHANES per definir el consum exclusiu de marihuana i tabac: consum actual de cigarrets, nivells sèrics de cotinina, consum autodeclarat de marihuana alguna vegada i consum recent de marihuana. El consum exclusiu de tabac es va definir com els individus que van respondre afirmativament a la pregunta "fuma vostè cigarrets actualment?" o si els individus tenien un nivell sèric de cotinina >10ng/mL.

La marihuana és la tercera droga més consumida al món, per darrere del tabac i l'alcohol . "En el futur, la investigació sobre el consum de cànnabis i els seus contaminants, en particular els metalls, s'ha de dur a terme per abordar les preocupacions de salut pública relacionades amb el nombre creixent de consumidors de cànnabis", subratlla Tiffany R. Sánchez, professor assistent de ciències de la salut ambiental a Columbia Salut Pública, i autor principal.

TANCAMENT DE CLUBS A BARCELONA



És difícil saber quanta gent és fumadora d'aquesta droga, encara que sí que és segur que a Barcelona hi ha més de 200 clubs cannàbics, on es practica l'ús compartit de marihuana.

Tot i això, en els últims mesos, l'Ajuntament de la capital de Catalunya ha començat a clausurar administrativament alguns d'aquests locals, a través del cessament de llicència , de manera que no se'ls permet continuar amb la seva activitat.

Cal tenir en compte, a més, que no fa gaire, després d'una resolució del Tribunal Suprem (TS), van començar a haver de funcionar amb una llicència de “clubs socials privats”.

La Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya (CATFAC) és una de les entitats que es troba a l'altra banda d'aquests tancaments i és partidària de la regulació; tot i això, els seus portaveus asseguren estar preparats per si han de lliurar una batalla contra aquests tancaments, i van dir a El País que "recorrerem a la defensa en els contenciosos administratius i si és per la via penal sempre recorrerem, davant els tribunals, a la idea del consum compartit".