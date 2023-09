Trobades amb líders tecnològics, organitzada per Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).

El director de l' Agència Espacial Espanyola (AEE) i comissionat per al PERTE Aeroespacial, Miguel Belló , assegura que la creació d'aquest ens "ha donat veu, com a país, per entrar a la primera lliga de l'espai i generarà oportunitats importants".

Belló ha participat en una sessió de la sèrie 'Trobades amb líders tecnològics' organitzada per Corporació Tecnològica d'Andalusia (CTA) a l'Edifici CREA de l'Ajuntament de Sevilla, on s'ubica la nova Agència Espacial Espanyola.

Belló ha explicat que l'AEE reuneix, per primera vegada, totes les competències d'espai d'Espanya en una sola entitat, cosa que abans estava distribuïda en 1 ministeris diferents, cosa que "ens ha donat una veu única per tenir representació als fòrums internacionals de primer nivell relacionats amb l'Espai".

Com a exemple, va destacar que Espanya ha estat convidada, per primera vegada, al G20 de l'espai i ja s'han tancat acords bilaterals amb l'Índia, Mèxic o la NASA, entre d'altres.

A més, ha explicat que l'AEE jugarà "un paper important" de representació comercial de les empreses espacials espanyoles a altres països , per generar oportunitats de negoci. Va matisar que, a

diferència d'altres països com els EUA, França o Itàlia, l'AEE és una agència de gestió, més que de recerca o desenvolupament, ja que només amb unes 80 persones gestionarà més de 700 milions d'euros, ja que, ha explicat, "ja tenim uns científics i una indústria excel·lent a Espanya per desenvolupar els projectes".

També va repassar algunes de les oportunitats que planteja l'aplicació de les tecnologies de l'espai a altres sectors econòmics i es va centrar especialment en les tecnologies d'observació de la Terra mitjançant satèl·lits, destacant-ne el gran impacte en sectors com l'agrícola, pesquer, mediambiental miner o de seguretat i defensa, entre molts altres.

A l'esdeveniment, va assistir el delegat de Cartoixa, Parcs Innovadors, Ocupació, Economia i Comerç de l'Ajuntament de Sevilla, Álvaro Pimentel, que va confirmar una sòlida aposta del Consistori pel

sector aeroespacial com a font alternativa de riquesa i ocupació per a la ciutat, per a això s'aprofitaran les sinergies amb l'Agència Espacial Espanyola. "Volem convertir Sevilla a la capital tecnològica del Sud d'Espanya", va subratllar.

Una vintena de representants d?empreses innovadores de l?entorn de CTA, principalment dels sectors aeroespacial i TIC, van assistir a la trobada.

Per la seva banda, el director general de CTA, Elías Atienza, va destacar les oportunitats que generarà la nova Agència Espacial Espanyola per impulsar el sector Espai a Sevilla i Andalusia i va oferir el suport de CTA per accelerar els processos de R+D+ii promoure projectes en cooperació.