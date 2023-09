Investigadors de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han comprovat en un estudi que la llet materna de les pacients amb càncer de mama conté ADN del tumor , que es pot detectar a través de la biòpsia líquida.

Es tracta de l' ADN tumoral circulant (ADNct) , que es pot convertir en una nova eina per diagnosticar de manera precoç el càncer de mama en el període del postpart, segons els resultats de la investigació publicada a la revista Cancer Discovery .

La cap de la Unitat de Mama de l'Hospital Vall d'Hebron i del Grup de Càncer de Mama del Vhio, Cristina Saura, ha explicat que les pacients amb càncer de mama que es diagnostiquen durant l'embaràs o especialment durant el postpart tenen pitjor pronòstic pel diagnòstic en estadis més avançats de la malaltia.

La biòpsia líquida a la sang s'utilitza en pacients amb càncer de mama metastàtic per a la detecció o seguiment d'algunes mutacions, però té poca sensibilitat encara com a eina per a diagnòstic precoç en necessitar una quantitat d'ADN tumoral circulant molt elevat a la sang per ser detectat.

Els investigadors van recollir mostres de llet materna i sang de pacients amb càncer de mama diagnosticades durant l'embaràs o el postpart, així com de dones sanes que estaven en curs de lactància materna.

Han detectat mutacions presents al tumor de pacients amb càncer de mama a la seva mostra de llet materna en 13 de les 15 pacients analitzades, mentre que, a les mostres de sang recollides al mateix moment, només han detectat l'ADN tumoral circulant en una d'elles.