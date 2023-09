Composició atmosfèrica del planeta - NASA

El Telescopi Espacial James Webb de la NASA podria haver descobert proves potencials de vida a l'atmosfera d'un planeta ubicat a uns 744 bilions de milles de la Terra.

Un equip internacional d'astrònoms, dirigit pel professor de la Universitat de Cambridge, Nikku Madhusudhan , va anunciar les seves troballes l'11 de setembre i els resultats van ser acceptats per a la seva publicació a The Astrophysical Journal Letters.

Utilitzant les dades del nou telescopi, els experts van trobar metà i diòxid de carboni a l'atmosfera de K2-18b, un exoplaneta a la "regió Ricitos de Oro", una zona habitable on els planetes orbiten a la distància "justa" d'una estrella coneguda com a K2-18, que no és massa calenta ni massa fred per albergar aigua líquida i, per tant, podria albergar vida.

K12-18 és una estrella nana vermella de tipus K que es troba a uns 110 anys llum de la Terra a la constel·lació de Leo. Les estrelles K són més tènues que el Sol però més brillants que les estrelles més febles, segons la NASA.

Les estrelles nanes vermelles són massa tènues per veure-les a simple vista i constitueixen la població d'estrelles més gran de la galàxia, segons Space.com. La seva penombra ajuda a prolongar la seva esperança de vida, que és més gran que la del Sol.

L'exoplaneta, K2-18B, és 8,6 vegades més gran que la Terra, però més petit que Neptú, cosa que el classifica com un planeta "subneptú", un dels tipus més comuns d'exoplanetes.

La notícia ha entusiasmat astrònoms i experts a les xarxes socials. L'especialista científic i corresponsal britànic de The Times, Kaya Burgess, va exclamar: “Això és força enorme. Si es confirma, seria el principal indici de vida extraterrestre descobert fins ara” .

“El que és important en la recerca de vida extraterrestre és 'seguir l'aigua'. Com més exoplanetes trobem en zones habitables, més grans seran les possibilitats que puguin albergar alguna forma de vida i, eventualment, detectarem la signatura d'aquesta vida”, explica un altre científic a The Post .

Tot i això, la superfície de K12-18b sembla estar composta majoritàriament (o enterament) d'aigua líquida, cosa que convertiria el món en un hycean, un acrònim d'"hidrogen" i "oceà".

Tot i que la seva atmosfera es compon principalment d'hidrogen i es van trobar petites quantitats de metà i diòxid de carboni, les dades també van descobrir que possiblement hi hagi traces de sulfur de dimetil (DMS).

El DMS es considera un biomarcador (evidència de vida) i es troba a la Terra només com un artefacte del metabolisme microbià. No obstant això, les dades de DMS a K12-18b encara no són concloents.