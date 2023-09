Foto: Europa Press

Un estudi revisat per científics del Grup de Treball Ambiental ha trobat detalls inquietants sobre els riscos potencials per a la salut dels productes comuns de neteja de la llar.

El treball, publicat a la revista Chemosphere , va analitzar 30 productes de neteja, inclosos netejavidres i multiusos, ambientadors i altres i va revelar que aquests productes quotidians poden alliberar centenars de compostos orgànics volàtils perillosos, coneguts com a COV.

Van analitzar tant productes convencionals com productes de neteja "ecològics" i van detectar un total de 530 COV únics als 30 productes. D'aquests, 193 eren perillosos, és a dir, potencialment nocius per a la salut, com ara danys en el sistema respiratori, més risc de càncer i efectes en el desenvolupament i la reproducció.

Els COV dels productes de neteja afecten la qualitat de l'aire tant als interiors com als exteriors, però contaminen l'aire interior de 2 a 5 vegades més que l'aire exterior, i algunes estimacions el situen en 10 vegades més. Alguns productes emeten COV durant dies, setmanes o fins i tot mesos.

"Aquest estudi és una crida d'atenció als consumidors, investigadors i reguladors perquè siguin més conscients dels riscos potencials associats a les nombroses substàncies químiques que entren al nostre aire interior --afirma Alexis Temkin, doctora en toxicologia de l'EWG--. Els nostres resultats posen en relleu una manera de reduir l'exposició als COV perillosos: seleccionant productes "ecològics", especialment els que són 'verds' i 'sense perfum'".

L'estudi conclou que els productes etiquetats com a 'ecològics' emetien menys COV que els convencionals, aproximadament la meitat de mitjana. Els productes ecològics classificats com a 'sense fragància' també van ser els que menys COV van emetre: gairebé vuit vegades menys que els convencionals i quatre vegades menys que els productes ecològics que incloïen fragància a la seva etiqueta.

Aquesta pauta també és vàlida per al nombre de COV considerats perillosos als productes. De mitjana, els productes ecològics emetien només quatre substàncies químiques classificades com a perilloses, enfront de les 15 dels productes ecològics amb fragància i les 22 dels productes convencionals.

Això suggereix que triar productes de neteja ecològics o ecològics i sense fragància podria ser prudent per als consumidors preocupats per la qualitat de l'aire interior i els possibles riscos per a la salut.

Els danys per a la salut dels COV són especialment preocupants a causa de la quantitat de persones que poden estar exposats a ells al lloc de treball.

Les investigacions demostren que les persones que treballen al sector de la neteja tenen un risc un 50% més gran de desenvolupar asma i un 43% més gran de patir una malaltia pulmonar obstructiva crònica. Les dones que treballen en aquest sector també s'enfronten a un risc més gran de càncer de pulmó.

La salut dels nens també pot estar en perill. Alguns estudis demostren que un major ús de determinats productes de neteja d'interiors a l'úter ia la infància s'associa a un risc més gran d'asma i sibilàncies en la infància.

"Aquests productes de neteja poden perjudicar la nostra salut, però també poden perjudicar el medi ambient", assegura Samara Geller, directora científica de neteja de l'EWG.

Els resultats de lestudi tenen implicacions no només per a la salut humana, sinó també per a la salut ambiental. Els COV emesos pels productes de consum poden contribuir a la contaminació de l'aire exterior, cosa que se suma a les preocupacions ambientals existents.

Un estudi del 2018 va estimar que la meitat dels COV responsables de la contaminació de l'aire provenen de productes de consum. "Ser ecològic amb els seus productes de neteja és una manera fàcil de reduir l'exposició a substàncies químiques nocives. Això pot ser especialment important per a la salut de les dones i els nens", adverteix Geller.