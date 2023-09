És la primera vegada que s'albira en més de 50 anys. EP

El projecte de seguiment de mesocarnívors del Grup Felis de la Institució Catalana d'Història Natural ( ICHN ) i la Fundació Barcelona Zoo ha captat unes imatges que evidencien la presència d'un exemplar de turó europeu, en perill d'extinció, a la Vall d'Aran (Lleida) per primer cop en més de 50 anys.

El projecte compta amb més d'una trentena d'estacions de seguiment amb 12 càmeres fotogràfiques cadascuna, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest diumenge.

El turó europeu està classificat com a espècie en perill d'extinció segons el nou 'Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya': és la màxima categoria d'amenaça que contempla el catàleg i el situa com “el mamífer carnívor més amenaçat de la fauna de Catalunya”.

En els darrers 30 anys la presència d'aquest animal s'havia "reduït dràsticament", davant del que la Generalitat, la Fundació Barcelona Zoo i l'Associació Trenca van fundar el 2018 el projecte TuroCat.

Una de les accions principals del projecte és reintroduir-lo a zones on ha desaparegut i el seu reforç poblacional en àrees on encara hi ha exemplars.