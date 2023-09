Foto: Arxiu

Els darrers 25 anys l'esperança de vida dels ciutadans de 28 països europeus ha augmentat a causa de la disminució de la mortalitat per malalties cardiovasculars i càncer, segons una investigació de l'Agència internacional per a la Investigació del Càncer de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Aquesta investigació, publicada a European Journal of Epidemiology i realitzada en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Oncologia d'Hongria, proporciona una anàlisi en profunditat dels avenços en l'esperança de vida durant l'últim quart de segle que són atribuïbles al progrés en el control de les malalties cardiovasculars (ECV) en comparació amb els tipus de càncer comuns a cadascun dels 28 països europeus ia Europa en general del 1995 al 2019.

L´esperança de vida és un indicador del progrés social entre les poblacions que envelleixen ràpidament. En les darreres dècades, el desplaçament de les morts per malalties cardiovasculars (ECV) i càncer han estat factors clau per estendre encara més l'esperança de vida al continent europeu, encara que les millores varien notablement segons el país, el sexe i el temps.

L'estudi també contrasta els augments en l'esperança de vida als països fundadors de la Unió Europea (UE) amb els dels països que van accedir a la UE el 2004. Entre els homes, la disminució de la mortalitat per MCV als països fundadors de la UE va contribuir més a l'augment de l'esperança de vida en relació amb la disminució de la mortalitat per càncer: es van guanyar 2,26 anys amb la disminució de la mortalitat per MCV davant 1,07 anys per la disminució de la mortalitat per càncer.

D'altra banda, als països de què van accedir a la UE el 2004, es van guanyar 2,23 anys amb la disminució de la mortalitat per malalties cardiovasculars, davant de 0,84 anys amb la disminució de la mortalitat per càncer.

Entre les dones dels països fundadors de la UE, l'augment de l'esperança de vida de 1,81 anys va ser atribuïble a la disminució de la mortalitat per malalties cardiovasculars , davant dels 0,54 anys de la disminució de la mortalitat per càncer ; als països que van accedir el 2004, els augments de 2,33 anys van ser atribuïbles a la disminució de la mortalitat per malalties cardiovasculars, davant de 0,37 anys per la disminució de la mortalitat per càncer.

El càncer de pulmó i d'estómac als homes i el càncer de mama a les dones van ser impulsors clau dels augments en l'esperança de vida a causa del càncer en general, encara que l'augment de les taxes de mortalitat per càncer de pulmó va disminuir l'impacte potencial de l'augment de l'esperança de vida femenina als dos països fundadors de la UE com França, Espanya i Suècia i els països de l'A10 com Croàcia, Hongria i Eslovènia, especialment entre cohorts de 55 a 70 anys.

Al llarg dels 25 anys, la bretxa d'esperança de vida entre els dos conjunts de països s'ha reduït de 6,22 a 5,59 anys als homes, i de 4,03 a 3,12 anys a les dones, amb la disminució de la mortalitat femenina per malaltia cardiovascular com a factor determinant.

Aquests resultats posen en relleu l‟existència contínua d‟una bretxa en l‟esperança de vida entre Europa oriental i Europa occidental. El creixement econòmic continu i la millora de l'atenció sanitària han donat lloc a constants descensos de la mortalitat per malalties cròniques als països fundadors de la UE, mentre que les tendències de mortalitat menys favorables als països que van accedir a la UE el 2004 impliquen majors desafiaments econòmics i datenció sanitària, i una manca dimplementació de polítiques sanitàries eficaces.