Foto: Freepik

Un grup de bussejadors i investigadors va anunciar dijous passat el descobriment de grans estructures circulars concèntriques a les profunditats del Golf de Cadis. Aquestes estructures s'assemblen a muralles artificials i han despertat comparacions amb les descripcions que Plató va fer de l'enigmàtica Atlàntida.

Els bussejadors i tècnics que van fer un escaneig de la zona van compartir les troballes en una conferència de premsa a Chipiona (Cadis). Durant l'esdeveniment, van estar acompanyats pel nord-americà Michael Donnellan, que va dirigir una sèrie documental sobre aquesta investigació anomenada "Atlàntica".



La historiadora i arqueòloga Mercedes de Caso Bernal va indicar que l'equip no donaria detalls sobre el lloc on van trobar les restes: "Hem donat la notificació a les administracions corresponents i són elles les responsables de mantenir-les i de protegir-les".

Fa una dècada, els bussejadors Boris Martínez Abad i Antonio Fernández Olivero van detectar "anomalies" a la zona mentre tornaven d'una de les seves expedicions submarines, utilitzant el sonar.

A les següents immersions, en una zona amb visibilitat limitada, van creure identificar formes que s'assemblaven a muralles. Aquestes estructures estaven construïdes amb pedres d'angles rectes, cosa que era una cosa "molt inusual".

Es van posar en contacte amb els topògrafs i hidrògrafs Sergio Aleu Ruiz i Alejandro Aleu Ruiz, que van utilitzar tecnologia per realitzar batimetries detallades de la zona. Gràcies a això, van descobrir estructures que s'elevaven des del llit marí, aconseguint alçades de fins a cinc metres i amb longituds de fins a 450 metres.



El biòleg marí Luis Silva també ha comentat que es van sorprendre en veure "pedres quadrades, triangulars, amb aquestes formes tan poc naturals, perquè l'angle recte a la natura no és gaire comú".

L'arqueòloga ha assenyalat que aquestes troballes representen "les primeres dades" d'una investigació en curs que requerirà l'ús de diverses tecnologies. Un dels interrogants que cal respondre és determinar si les estructures que es creuen ser murs podrien formar part de la península o si en realitat es tracta d'una illa independent.

“No sabem el que hem trobat, com es diu el que hem trobat. És l'únic que podem dir ”, ha comentat Mercedes de Caso Bernal.

Després de set anys de recerca, assegura que les estructures trobades coincideixen "perfectament amb els escrits de Plató". Segons els escrits del filòsof, fa 11.000 anys existia un imperi compost per "una sèrie de ciutats davant del mar" amb una capital ubicada a "una illa artificial". Aquesta illa estava envoltada per muralles circulars concèntriques i albergava una població de prop de 20.000 persones.

A les seves investigacions, realitzades "respectant les lleis", l'arqueòloga ha afirmat haver trobat "similituds exactes". Tot i això, ha emfatitzat que no poden afirmar amb certesa que sigui el lloc esmentat per Plató. Més aviat, va assenyalar que resulta notable i que estan enmig del procés de continuar les investigacions per obtenir-ne més detalls.