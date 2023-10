Una Planta Hidrogenotrofica

El darrer informe de l’Agència Internacional de l’Energia (IEA) apunta en les seves conclusions que les tecnologies emergents per combatre el canvi climàtic estan tenint, de moment, un paper molt més petit del que s’esperava, ja que els motors d’hidrogen per al transport pesant i els filtres de CO2 per a les xemeneies o per a l’aire suposen un 35% de les reduccions d’emissions en comptes del 50% que esperat. És a dir no han estat, doncs, a l’alçada de les expectatives que s’hi havien dipositat.

L'ÚS DE L'HIDROGEN TÉ UN IMPACTE LIMITAT

L’hidrogen, per exemple, no és un combustible nou, i fa temps que s’hi treballa, però a l’espera que es millori l’extracció d’hidrogen natural i que s’implementin formes de produir-ne d’artificial sense fer servir combustibles fòssils, el seu impacte és limitat.



Els sistemes de captura de carboni, l’informe creu que el seu paper en reduir les emissions de la generació d’energia ha estat un 40% menor de l’esperat, i sentencia dient que “de moment, la història de la captura de carboni ha estat bàsicament una d’expectatives no complertes”. I el principal problema és el seu cost, que en posa en risc la viabilitat i fa que no ens en poguem refiar gaire en el camí a reduir les emissions i complir els Acords de París.

LA CAPACITAT DE GENERACIÓ D'ENERGIA RENOVABLE CALDRÀ TRIPLICAR-LA

Mentre la capacitat de generació d’energia renovable està creixent molt ràpidament, per bé que d’aquí al 2030 s’hauria de triplicar per aturar les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Perquè això passés, la inversió en energies netes hauria de passar dels 1,8 bilions de dòlars anuals a 4,5 bilions a principis de la propera dècada. L’eficiència energètica, a més, s’hauria de duplicar en el mateix període, i els països rics haurien d’arribar a la neutralitat en carboni molt abans del 2050.

ELS VEHICLES ELÈCTRICS AJUDARAN A REDUIR LES EMISSIONS DE METÀ

Les tecnologies en auge, com els vehicles elèctrics i les bombes de calor, impulsen l'electrificació en tot el sistema energètic, proporcionant gairebé una cinquena part de les reduccions d'emissions fins a 2030 en l'escenari NZE. El creixement recent encamina les vendes d'automòbils elèctrics a representar dos terços de les vendes d'automòbils nous per a 2030, una fita fonamental en l'escenari NZE. Els objectius de producció anunciats pels fabricants d'automòbils subratllen que aquesta elevada proporció és assolible. Les vendes de bombes de calor van augmentar un 11% a nivell mundial en 2022, i molts mercats, especialment a la Unió Europea, ja estan per davant de la taxa de creixement anual d'aproximadament el 20% necessària fins a 2030 en l'escenari NZE. la Xina continua sent el mercat més gran del món per a bombes de calor.

Reduir les emissions de metà del sector energètic en un 75% per a 2030 és una de les oportunitats de menor cost per a limitar l'escalfament global en el curt termini. Per a aconseguir l'objectiu de 1,5 ° C són essencials fortes reduccions de les emissions de CO 2 i de metà del sector energètic . Sense esforços per a reduir les emissions de metà provinents del subministrament de combustibles fòssils, el sector energètic global CO 2las emissions haurien d'aconseguir zero emissions netes al voltant de 2045, la qual cosa tindria implicacions importants per a les trajectòries equitatives. Reduir les emissions de metà de les operacions de petroli i gas natural en un 75% costa al voltant de 75 mil milions de dòlars en despesa acumulada fins a 2030, equivalent a solo el 2% dels ingressos nets rebuts per la indústria del petroli i el gas en 2022. Gran part d'això aniria acompanyat d'ingressos nets. Estalvi de costos mitjançant la venda de metà capturat.