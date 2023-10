Foto: Europa Press

Beure te negre cada dia pot ajudar a mitigar el risc de diabetis tipus 2 i la progressió en adults a través d'un millor control de sucre a la sang , suggereix una nova investigació a la Reunió Anual d'aquest any de l'Associació Europea per al Estudi de la Diabetis (EASD).

L'estudi, realitzat per investigadors de la Universitat d'Adelaida (Austràlia) i la Universitat del Sud-est (Xina), va descobrir que, en comparació dels que mai no bevien te, els consumidors diaris de te negre tenien un 53% menys de risc de prediabetis i un 47% menys de risc de diabetis de tipus 2, fins i tot després de tenir en compte els factors de risc establerts que se sap que influeixen en el risc de diabetis, com l'edat, el sexe, l'origen ètnic, l'índex de massa corporal (IMC), la pressió arterial mitjana, la glucosa plasmàtica en dejú, el colesterol, el consum d'alcohol, el tabaquisme, els antecedents familiars de diabetis i l'exercici regular.

"En diversos estudis realitzats en els darrers anys s'han assenyalat els importants beneficis del te per a la salut, com ara la reducció del risc de malalties cardiovasculars i diabetis de tipus 2, però no s'han aclarit els mecanismes subjacents a aquests beneficis", assenyala el coautor principal de l'estudi, el professor associat Tongzhi Wu, de la Universitat d'Adelaida i becari de mitja carrera del Grup de la Fundació de Recerca Hospitalària.

"Els nostres resultats apunten als efectes protectors del consum habitual de te en la gestió de la glucèmia a través d'una excreció més gran de glucosa a l'orina, una millora de la resistència a la insulina i, per tant, un millor control de la glucèmia --afegeix--. Aquests beneficis van ser més pronunciats entre els bevedors diaris de te negre".

Aquests efectes beneficiosos sobre el control metabòlic poden residir en la forma única en què es produeix el te negre, que implica la fermentació microbiana, un procés que pot produir compostos bioactius únics (inclosos alcaloides, aminoàcids lliures, polifenols, polisacàrids i els seus derivats) per a exhibir potents efectes antioxidants i antiinflamatoris, millorar tant la sensibilitat a la insulina com el rendiment de les cèl·lules beta del pàncrees i canviar la composició dels bacteris de l'intestí.

A l'últim estudi transversal van participar 1.923 adults (562 homes i 1.361 dones d'entre 20 i 80 anys) que vivien a la comunitat a 8 províncies de la Xina. En total, 436 participants vivien amb diabetis i 352 amb prediabetis, i 1.135 tenien nivells normals de glucosa a la sang.

Entre els participants hi havia tant bevedors de te no habituals com aquells amb un historial de consum d'un sol tipus de te. Se'ls va preguntar per la freqüència (és a dir, mai, ocasionalment, sovint i cada dia) i el tipus (és a dir, te verd, negre o altre) de consum de te.

Els investigadors van examinar la relació entre la freqüència i el tipus de consum de te i l'excreció de glucosa a l'orina (avaluada mitjançant el quocient glucosa-creatina [UGCR] en orina matinal), la resistència a la insulina (mesura mitjançant l'índex de triglicèrids i glucosa [TyG] derivat dels nivells de glucosa plasmàtica en dejú i triglicèrids en dejú i l'estat glucèmic (definit com a antecedents de diabetis de tipus 2, ús actual de medicació antidiabètica o una prova de tolerància oral a la glucosa de 75 g anormal).

Les persones amb diabetis solen tenir més capacitat de reabsorció renal de glucosa, per la qual cosa els seus ronyons recuperen més glucosa, impedint que s'elimini per l'orina, cosa que contribueix a l'augment de la glucèmia.

Després de tenir en compte les diferències d'edat, sexe i factors clínics i d'estil de vida, l'anàlisi va descobrir que beure te cada dia s'associava a un augment de l'excreció urinària de glucosa (UGCR a 0,11 mmol/mmol) ja una reducció de la resistència a la insulina (TyG en -0,23), així com a una disminució del 15% del risc de prediabetis i del 28% del risc de diabetis de tipus 2, en comparació dels que mai no bevien te.

Aquests efectes favorables per a la salut van ser més contundents en el cas dels bevedors de te negre, ja que el consum de te negre es va associar a un augment de la UGCR en 0,16 mmol/mmol ia una reducció de la TyG en 0, 31.

Segons el professor Wu, "aquests resultats suggereixen que les accions dels compostos bioactius del te negre poden modular directament o indirectament l'excreció de glucosa als ronyons, un efecte que, fins a cert punt, imita el dels inhibidors del cotransportador sodi-glucosa -2 (SGLT2), una nova classe de fàrmacs antidiabètics que no només és eficaç per prevenir i tractar la diabetis de tipus 2, sinó que també té efectes protectors substancials sobre el cor i els ronyons”.

El professor Zilin Sun, coautor de l'estudi i professor de la Universitat del Sud-est, afegeix que aquests resultats suggereixen que “beure te negre diàriament pot reduir el risc de diabetis de tipus 2 i la seva progressió gràcies a un millor control de la glucèmia. s'observen tots els biomarcadors associats al consum habitual de te negre, es veu que el risc de diabetis tipus 2 disminueix”, destaca.

Tot i els prometedors resultats, els autors adverteixen que, com passa amb qualsevol estudi observacional, els resultats no poden demostrar que beure te cada dia millori el control de la glucèmia en augmentar l'excreció urinària de glucosa i reduir la resistència a la insulina, però suggereixen que és probable que hi contribueixin.

Actualment estan duent a terme un assaig aleatoritzat a doble cec per investigar els beneficis del te negre en el control de la glucèmia en persones amb diabetis de tipus 2, per tal de validar les seves troballes. A més, no poden descartar la possibilitat que altres factors fisiològics i destil de vida puguin haver influït en els resultats.