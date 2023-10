Aditya anjagi KZSDCocsOEE unsplash

Investigadors japonesos han descobert nou tipus de polímers i un cautxú flotant entre els núvols, un senyal preocupant per al clima.

Intrèpids equips de científics van escalar la Muntanya Fuji i la Muntanya Oyama per recol·lectar aigua de la boira que cobreix els cims de les muntanyes.

Després, les mostres van ser portades a laboratoris on imatges informàtiques avançades van analitzar les propietats físiques i químiques de l'aigua derivada dels núvols.

Cada litre d'aigua que van recollir contenia entre 6,7 i 13,9 peces de plàstic, que mesuraven des de 7,1 micròmetres fins a 94,6 micròmetres , o aproximadament el diàmetre d'un cabell humà.

El seu estudi, publicat a Environmental Chemistry Letters, també va generar preocupacions sobre l'abundància de polímers hidrofílics, que capturen i retenen aigua.

Els investigadors diuen que aquests plàstics que absorbeixen aigua poden tenir un paper enorme en el clima , mentre que la radiació ultraviolada del sol trenca els enllaços d'aquests polímers tòxics, contribuint així a la generació de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.

"Si la qüestió de la 'contaminació de l'aire per plàstic' no s'aborda de manera proactiva, el canvi climàtic i els riscos ecològics es poden convertir en una realitat, causant danys ambientals irreversibles i greus en el futur", va dir dimecres l'autor principal Hiroshi Okochi, de la Universitat de Waseda.

"Fins on sabem, aquest és el primer informe sobre microplàstics a l'aire a l'aigua dels núvols", van escriure els autors al seu estudi.

Els microplàstics són partícules que mesuren menys de cinc mil·límetres i són particularment insidioses per la seva tendència a aparèixer als llocs més inoportuns: des de l'aigua potable i el subministrament d'aliments fins als òrgans humans i fins i tot el fetus d'una mare.

Hi ha molt que encara no sabem sobre els efectes de la contaminació per microplàstics a la nostra salut, encara que alguns estudis suggereixen que estan relacionats amb malalties com la demència i la síndrome de l'intestí irritable .