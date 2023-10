Dues persones i el seu gos van morir en un rar atac d'ós grizzly al parc nacional Banff de Canadà, i l'ós va ser assassinat més tard per guardaparcs.

Ós Grizzly - UNSPLASH

La parella encara no ha estat identificada, però "estimava l'aire lliure i eren inseparables", va dir un membre de la família en un comunicat. “Vivien per ser al camp i eren dues de les persones més cauteloses que conec. Coneixien el protocol dels óssos i el van seguir al peu de la lletra”, va afegir.

Segons el familiar d'un dels morts, la parella de fet registrava diàriament si ubicació mentre eren al camp, fins i tot divendres a les 5 pm quan van enviar una notificació que havien arribat sans i estalvis al campament a Red Deer River Valley, un àrea de penya-segats escarpats i terreny accidentat a l'oest del ranxo Ya Ha Tinda.

Més tard, aquesta nit, el personal del parc va rebre una notificació d'auxili d'un dispositiu satelital sol·licitant ajuda després de l'atac d'un ós. S'envià immediatament un equip especialitzat que s'ocupa dels atacs a la vida silvestre, però el mal temps els impedí utilitzar un helicòpter.

L'equip va viatjar a peu durant tota la nit i va arribar al campament remot al voltant de la 1 del matí de dissabte, on van trobar que la parella i el seu gos havien mort a la trobada amb un ós grizzly.

L'ós estava demostrant un “comportament agressiu” i Parks Canada el va matar “per garantir la seguretat pública” . La RCMP va arribar hores més tard per transportar les víctimes a Sundre, una ciutat a gairebé 80 quilòmetres a l'est de l'atac.

"Aquest és un incident tràgic i Parks Canada desitja expressar els seus més sincers condols a les famílies i amics de les víctimes ", va dir l'agència en un comunicat.

Les morts van ser les primeres en mig segle dins dels límits del parc nacional Banff, encara que la regió va experimentar una sèrie d'atacs a l'estiu de 1980 per part del Black Grizzly of Whiskey Creek, un dels quals va ser fatal.

Els experts diuen que els óssos solen abandonar l'àrea després d'un atac "defensiu", fins i tot quan els humans els espanten. Però quan va arribar l'equip de Parks Canada, encara van trobar l'ós amb les víctimes. Els atacs depredadors són extremadament rars.

Els biòlegs faran una necròpsia de l'ós i després Parks Canada completarà una investigació forense del lloc per determinar què els hauria pogut passar a les víctimes.



Kim Titchener, amic de la família de les víctimes i fundador de Bear Safety and More, va dir que a la tardor que els óssos entren en un estat conegut com a "hiperfàgia" i tenen més gana abans de la hibernació hivernal. La intensa alimentació dels óssos és el seu últim intent d'acumular prou greix abans de l'hivern.

“Estan tractant de menjar tot el que poden i encara estan molt actius a la tardor. La gent de vegades pensa: "Oh, fa fred fora, així que no ens toparem amb óssos. Però encara estan al fons de les valls alimentant-se de vegetació. I certament pots trobar-les”, explica Titchener.