La imatge compartida per l'Acadèmia Sueca. Foto: Nobel Prize

La Reial Acadèmia Sueca ha concedit el Premi Nobel de Química 2023 a Moungi Bawendi, del MIT , Louis Brus, de la Universitat de Columbia , i Alexei Ekimov, de Nanocrystals Technology.

Es tracta de tres científics radicats als Estats Units que han estat distingits pel "descobriment i síntesi dels punts quàntics", segons la decisió feta pública aquest 4 d'octubre.

Els punts quàntics són nanopartícules tan diminutes que la seva mida en determina les propietats. Aquests components més petits de la nanotecnologia ara difonen la seva llum des de televisors i llums LED, i també poden guiar els cirurgians quan extirpen teixit tumoral, entre moltes altres coses.

En química, les propietats dun element es regeixen per la quantitat delectrons que té. Tot i això, quan la matèria es redueix a nanodimensions sorgeixen fenòmens quàntics; aquests es regeixen per la mida de lassumpte. Els premis Nobel de Química 2023 van aconseguir produir partícules tan petites que les seves propietats estan determinades per fenòmens quàntics. Les partícules anomenades punts quàntics tenen avui dia una gran importància en la nanotecnologia.

"Els punts quàntics tenen moltes propietats fascinants i inusuals. És important destacar que tenen diferents colors segons la mida", afirma en un comunicat Johan Aqvist, president del Comitè del Nobel de Química.

Els físics sabien des de feia molt de temps que, en teoria, a les nanopartícules podien sorgir efectes quàntics dependents de la mida, però en aquell moment era gairebé impossible esculpir en nanodimensions. Per tant, poques persones creien que aquest coneixement es pogués posar en pràctica.

No obstant això, a principis dels anys 1980, Alexei Ekimov va aconseguir crear efectes quàntics dependents de la mida en vidre acolorit. El color procedia de nanopartícules de clorur de coure i Ekimov va demostrar que la mida de les partícules afectava el color del vidre mitjançant efectes quàntics.

Uns anys més tard, Louis Brus va ser el primer científic del món a demostrar efectes quàntics dependents de la mida en partícules que suren lliurement en un fluid.

El 1993, Moungi Bawendi va revolucionar la producció química de punts quàntics, donant com a resultat partícules gairebé perfectes. Aquesta alta qualitat era necessària perquè es poguessin utilitzar en aplicacions.

Els punts quàntics ara il·luminen monitors dordinador i pantalles de televisió basades en tecnologia QLED. També afegeixen matisos a la llum d'algunes làmpades LED, i els bioquímics i els metges les utilitzen per mapejar el teixit biològic, explica l'Acadèmia Sueca.

Per tant, els punts quàntics aporten el benefici més gran a la humanitat. Els investigadors creuen que en el futur podrien contribuir a l'electrònica flexible, sensors diminuts, cèl·lules solars més primes i comunicació quàntica xifrada, per això acabem de començar a explorar el potencial d'aquestes partícules diminutes.