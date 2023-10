Foto: Europa Press

Un nou estudi reafirma que les empremtes humanes de White Sands (Nou Mèxic, Estats Units ) daten de l'Últim Màxim Glacial, cosa que situa els humans a Amèrica del Nord milers d'anys abans del que es pensava.

El setembre del 2021, investigadors del Servei Geològic dels EUA i un equip internacional de científics van anunciar que les antigues empremtes humanes descobertes al Parc Nacional White Sands tenien entre 21.000 i 23.000 anys. Aquest descobriment va endarrerir milers d'anys la data coneguda de la presència humana a Amèrica del Nord i va implicar que els primers habitants i la megafauna van coexistir durant diversos mil·lennis abans de l'esdeveniment d'extinció terminal del Plistocè.

En un estudi de seguiment, publicat ara a Science , els investigadors van utilitzar dos nous enfocaments independents per datar les empremtes, i tots dos van donar com a resultat el mateix rang d'edat que l'estimació original. Els resultats del 2021 van provocar una controvèrsia centrada en l'exactitud de les edats originals, que es van obtenir mitjançant datació per radiocarboni.

L'edat de les empremtes de White Sands es va determinar inicialment datant llavors de la planta aquàtica comuna Ruppia cirrhosa que es van trobar a les impressions fossilitzades. Però les plantes aquàtiques poden adquirir carboni a partir d'àtoms de carboni dissolts a l'aigua en lloc de l'aire ambient, cosa que potencialment pot fer que les edats mesurades siguin massa antigues.

"Les mostres de pol·len també ens van ajudar a comprendre el context ambiental més ampli en el moment en què es van deixar les empremtes", va dir David Wahl, geògraf investigador de l'USGS i coautor de l'article actual de Science. "El pol·len de les mostres procedia de plantes que normalment es troben en condicions glacials fredes i humides, en marcat contrast amb el pol·len de la platja moderna que reflecteix la vegetació desèrtica que hi ha avui".

A més de les mostres de pol·len, l'equip va utilitzar un tipus diferent de datació anomenada luminescència òpticament estimulada, que data l'última vegada que els grans de quars van estar exposats a la llum solar. Utilitzant aquest mètode, van descobrir que les mostres de quars recol·lectades dins de les capes que contenen empremtes tenien una edat mínima d'uns 21.500 anys, cosa que recolza encara més els resultats del radiocarboni.

Amb tres línies d'evidència separades que apunten a la mateixa edat aproximada, és molt poc probable que totes siguin incorrectes o esbiaixades i, en conjunt, brinden un fort suport per al rang d'edat de 21.000 a 23.000 anys per a les empremtes.