L'empresa catalana mostra el seu innovador carregador ràpid, compacte i eficient per a vehicles elèctrics. Floox

En el marc de l'eMobility Experience celebrada aquest dissabte al Circuit de Barcelona-Catalunya, Floox ha presentat el seu carregador Lyra 60 de 60kW, el disseny del qual i el calendari de llançament van ser donats a conèixer després de dos anys de desenvolupament a les instal·lacions de Zona Franca de L'Hospitalet de Llobregat. Un equip de més de 15 enginyers ha creat tant el maquinari com el programari daquest carregador, que ofereix característiques tècniques destacades.

El carregador Lyra 60, amb un pes d'aproximadament 80 quilograms i dimensions de 1124 x 588 mm, permet carregar fins al 80% d'una bateria de vehicle elèctric en un temps estimat d'entre 30 i 42 minuts, proporcionant una autonomia d'uns 250 quilòmetres . Estarà disponible en una versió compacta muntada a la paret i una versió autònoma en peanya, totes dues amb capacitat per carregar dos vehicles simultàniament.

Després d'aquesta fase de desenvolupament, Floox s'embarcarà a l'etapa de validació i certificació per iniciar la producció a Barcelona, marcant un compromís amb la producció local. Jordi Gazo, CEO i fundador de Floox, emfatitza la importància de la innovació i la producció local en la descarbonització i la promoció de la mobilitat sostenible.

El projecte va ser possible gràcies al suport de Premium PSU, líder en conversió d'energia, que va actuar com a incubadora de Floox. L'empresa cerca promoure l'ús d'energies renovables i la transició cap a una mobilitat i una societat sostenibles.

Floox ha aprofitat el darrer any per personalitzar solucions d'un soci de confiança en carregadors de vehicles elèctrics i ha venut un milió i mig d'euros en carregadors ràpids i ultraràpids. Aquests èxits us proporcionen l'experiència necessària per al llançament del Lyra 60 el 2024 amb garanties d'èxit.