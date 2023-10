Zones que podrien esdevenir inhabitables. Foto: Europa Press

Si les temperatures globals pugen un altre grau celsius o més , milers de milions de persones es veuran exposades a una calor i humitat tan extrems que seran incapaços de refrescar-se de forma natural.

Els resultats d'un estudi de les universitats de Penn State i Purdue, publicats a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences , indiquen que l'escalfament del planeta per sobre d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials serà cada cop més devastador per a la salut humana a tot el planeta.

Els éssers humans només poden suportar determinades combinacions de calor i humitat abans que els seus cossos comencin a experimentar problemes de salut relacionats amb la calor, com ara insolacions o infarts. A mesura que el canvi climàtic elevi les temperatures a tot el món, milers de milions de persones podrien veure's empeses més enllà d'aquests límits.

L'equip d'investigadors va modelitzar augments de la temperatura global d'entre 1,5 i 4 graus (considerat el pitjor escenari possible on l'escalfament començaria a accelerar-se) per identificar les zones del planeta on l'escalfament provocaria nivells de calor i humitat que superarien els límits humans.

ÍNDIA, PAKISTAN, AQUEST DE XINA I ÀFRICA SUBSAHARIANA

Els resultats de l'estudi indiquen que si les temperatures globals augmenten 2 graus per sobre dels nivells preindustrials, els 2.200 milions d'habitants de la vall del riu Indo al Pakistan i l'Índia, els 1.000 milions de persones que viuen a l'est de la Xina i els 800 milions d'habitants de l'Àfrica subsahariana experimentaran moltes hores de calor anualment que superaran la tolerància humana.

Els investigadors assenyalen que, a més, aquestes regions es troben a països de renda mitjana-baixa, per la qual cosa moltes de les persones afectades podrien no tenir accés a aire condicionat ni a cap mitjà eficaç per mitigar els efectes negatius de la calor sobre la salut.

Els investigadors conclouen que, si l'escalfament del planeta continua fins a 3 graus per sobre dels nivells preindustrials, els nivells de calor i humitat que superen la tolerància humana començarien a afectar la costa est i el centre dels Estats Units, així com Amèrica del Sud i Austràlia.