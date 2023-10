Una planta de cotó. Foto: Wikipedia

L' anàlisi de l'ADN de femta momificada han revelat que 2 cultures caribenyes precolombines menjaven plantes com blat de moro, batata i cacauets, però també tabac i cotó .

Els copròlits poden revelar pistes sobre la dieta i l'estil de vida. En aquest estudi, Jelissa Reynoso-García, de la Universitat de Puerto Rico, i els seus col·legues van analitzar ADN vegetal aïllat de coprolits presos de mostres de jaciments arqueològics de dues cultures precolombines (huecoide i saladoide) per esbrinar què menjaven i bevien aquests pobles. Publiquen resultats a la revista Plos One.

Els autors van extreure i analitzar acuradament l'ADN vegetal de 10 mostres de copròlits del jaciment arqueològic de La Hueca, a Puerto Rico. Van comparar l'ADN vegetal extret amb una base de dades de diverses mostres de coprolits i seqüències contemporànies d'ADN vegetal.

Els resultats suggereixen que els huecoides i els saladoides gaudien d'un sistema alimentari divers i sofisticat, en què es van detectar batata, cacauet silvestre i domesticat, xilis, un cep domesticat de tomàquet, papaia i blat de moro.

L'anàlisi també va detectar tabac, possiblement a causa de l'ús de tabac de mastegar, inhalació de tabac polvoritzat o tabac com a additiu alimentari amb fins medicinals i/o al·lucinògens. També sorprenentment, es va detectar cotó, potser a causa de l'ús de llavors de cotó mòltes per obtenir oli, o perquè les dones mullaven els fils de cotó amb la seva saliva deixant fils a la boca mentre teixien. Els autors no van trobar indicis de consum de yuca/manioca/yuca ( Manihot esculenta ), malgrat que els cronistes esmentaven sovint aquesta planta com a aliment bàsic al Carib precolombí.

Els autors assenyalen que les elaborades tècniques de ratllat i assecat de la iuca que s'esmenten en aquests relats podrien haver degradat l'ADN de la planta, o que es podria tractar d'un aliment bàsic estacional.

A causa de les tècniques de preparació dels aliments, al fet que cada mostra de coprolit és només una instantània del que una persona específica havia estat menjant recentment, ia la limitació que els autors només van poder identificar les plantes que també figuren a les bases de dades actuals de seqüències d'ADN (sense capturar cap cultiu ara extint, rar o no comercial), és probable que els huecoides i els saladoides mengessin altres plantes o fongs no esmentats aquí.

Tot i això, els autors esperen que aquesta anàlisi aporti més informació sobre la vida dels pobles precolombins d'Amèrica.