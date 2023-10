Un ictus. Foto: Europa Press

Investigadors han creat una gorra especial d'ones cerebrals pot diagnosticar un ictus a l'ambulància , cosa que permet al pacient rebre més ràpidament el tractament adequat, segons publiquen a la revista Neurology .

Jonathan Coutinho, neuròleg dels Centres Mèdics de la Universitat d'Amsterdam (Amsterdam UMC), als Països Baixos, i un dels inventors d'aquesta mena de gorra de natació que demostra que pot reconèixer amb gran precisió els pacients amb grans ictus isquèmics . És una molt bona notícia, perquè la gorra pot, en última instància, salvar vides en dirigir aquests pacients directament a l'hospital adequat”, ressalta.

Cada any milions de persones a tot el món pateixen un ictus isquèmic, el tipus més comú d'ictus. Un ictus isquèmic es produeix quan un coàgul de sang obstrueix un got sanguini del cervell, fent que una part no rebi sang o rebi una quantitat insuficient. Un tractament ràpid és crucial per prevenir la discapacitat permanent o la mort.

Coutinho, el metge tècnic Wouter Potters i el catedràtic de Radiologia Henk Marquering, tots ells de l'UMC d'Amsterdam, van inventar aquesta gorra d'ones cerebrals, que permet fer un electroencefalograma (prova d'ones cerebrals) a l'ambulància.

Aquesta prova d'ones cerebrals mostra si hi ha un ictus isquèmic i el got sanguini cerebral obstruït és gran o petit. Aquesta distinció determina el tractament: en cas d'ictus isquèmic petit, el pacient rep un anticoagulant, i en cas d'ictus isquèmic gran, el coàgul s'ha d'extreure mecànicament a un hospital especialitzat.

"Quan es tracta d'un ictus, el temps és literalment el cervell. Com més aviat comencem el tractament adequat, millor serà el resultat. Si el diagnòstic ja és clar a l'ambulància, el pacient pot ser enviat directament a l'hospital adequat, cosa que estalvia un temps valuós", explica Coutinho.

Entre el 2018 i el 2022, la gorra intel·ligent d'ones cerebrals es va provar en dotze ambulàncies holandeses, amb dades recollides de gairebé 400 pacients. L'estudi mostra que la gorra d'ones cerebrals pot reconèixer els pacients amb un gran accident cerebrovascular isquèmic amb gran precisió.

"Aquest estudi demostra que la gorra d'ones cerebrals funciona bé en una ambulància. Per exemple, amb els mesuraments de la gorra podem distingir entre un ictus isquèmic gran o petit", afegeix Coutinho. Per convertir la gorra d'ones cerebrals en un producte i treure'l al mercat, el 2022 es va fundar TrianecT, una empresa derivada de l'UMC d'Amsterdam.

A més, actualment s'està fent un estudi de seguiment (AI-STROKE) en què es recullen encara més mesuraments per tal de desenvolupar un algorisme per millorar el reconeixement d'un ictus isquèmic de grans dimensions a l'ambulància.

La Fundació Holandesa del Cor també ha reconegut la importància d'aquesta investigació i ha posat 4 milions d'euros a disposició de la investigació a gran escala per a un tractament més ràpid de l'ictus isquèmic.