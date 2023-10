Foto: Europa Press

Els pacients que van registrar més activitat caminant abans de la cirurgia, independentment de la complexitat de l'operació o del seu estat de salut, van mostrar un 51% menys de probabilitats de complicacions postoperatòries que els pacients menys actius, segons els resultats d'una investigació presentada a el Congrés Clínic 2023 del Col·legiAmericà de Cirurgians (ACS).

Les complicacions postoperatòries solen afectar un 30% dels pacients, i aproximadament la meitat es produeixen després que el pacient abandoni l'hospital.

"Els dispositius wearables podrien vincular-se potencialment a les històries clíniques electròniques (HCE) i fer que aquestes dades siguin una cosa que els cirurgians tinguin en compte a l'hora de planificar les cures perioperatòries dels seus pacients", afirma l'autor principal de l'estudi, Carson Gehl , estudiant de segon any de Medicina al Col·legi Mèdic de Wisconsin (Estats Units). "Això podria realment arribar a millorar els resultats postoperatoris", afegeix.

Els investigadors van analitzar les dades de salut de 475 persones que participaven al Programa de Recerca All of Us (un programa patrocinat pels Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units que se centra en la relació entre l'estil de vida, la biologia i el medi ambient a diverses poblacions) i que utilitzaven un dispositiu Fitbit, que es porta com un rellotge i que mesurava els seus passos diaris. Segons els autors de l'estudi, es tracta de l'únic estudi poblacional que explora la relació entre l'activitat física, mesurada amb un Fitbit, i les complicacions postoperatòries als 90 dies.

"Utilitzem la combinació de HCE i dades de Fitbit per descobrir com millorar potencialment els resultats quirúrgics. Al nostre estudi, ens fixem en quants passos van registrar els pacients en un dia determinat, que és un indicador indirecte de l'activitat física --explica Gehl- No obstant això, les dades d'activitat física no es limitaven al període preoperatori immediat.La durada del seu registre d'activitat podia ser de sis mesos o diversos anys abans de l'operació, cosa que reflecteix millor els hàbits crònics d'activitat física, davant l'activitat física en el període preoperatori immediat”.

Els participants es van sotmetre a una àmplia gamma d'operacions, com ara cirurgia general, cirurgia ortopèdica i neurocirurgia, i tenien una edat mitjana de 57 anys. El 74,7% dels participants eren dones i el 85,2% eren de raça blanca.

Al voltant del 12,6% dels participants a l'estudi van experimentar una complicació els 90 dies següents a la intervenció quirúrgica. Les probabilitats de patir una complicació en els 30 dies posteriors a la intervenció van ser un 45% menors (odds ratio de 0,55) si els pacients feien més de 7.500 passos al dia abans de la intervenció que si el seu Fitbit registrava menys de 7.500 passos .

Després d'ajustar per comorbilitats, IMC, sexe, raça i complexitat de l'operació, les probabilitats de patir una complicació eren un 51% menors (odds ratio de 0,49) si els pacients tenien dades de Fitbit que mostraven que n'havien caminat més de 7.500 passos al dia abans de la cirurgia.

"Si detectem les persones d'alt risc mitjançant aquestes eines Fitbit, els podríem fer un seguiment més estret després de la intervenció, ja que així podríem detectar els problemes abans que progressin de manera incontrolable --explica Gehl--. Un altre objectiu de la nostra investigació és modificar l'activitat física en el període preoperatori i millorar els resultats postoperatoris. Necessitem més estudis i proves per respondre aquesta pregunta”.