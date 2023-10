El metge internista i coordinador de l'equip de salut de la Cooperació Europea de Salut Global, Juan Garay, ha assegurat que “la crisi climàtica és la tercera guerra mundial” que causa “tres vegades més morts que el total de morts de les guerres del segle XX”, encara que aquesta vegada “les armes són les emissions i la forma de vida”.

Projecte del CSIC sobre el desglaç als mars antàrtics

"Sense atendre la salut de la nostra mare Terra la nostra salut mai no estarà bé. Només per l'augment de la temperatura hi haurà 220 milions de morts en aquest segle", ha declarat durant la seva intervenció a la Jornada 60 anys de MetgesMundi sobre 'Salut global i canvi climàtic', celebrada aquest dimecres.

Així, Garay ha assenyalat que “la salut és un bon termòmetre de com el canvi climàtic està restant vida i matant gent, més que qualsevol guerra o malaltia”.

En aquest sentit, ha incidit que "cal una acció internacional" per a això "la governança pública hauria de ser molt més ambiciosa". "On veig la gran esperança és en la gent, en la consciència. No confio que la resposta internacional sigui de l'escala i el temps que necessitem. Això és massa seriós per deixar-ho en mans dels polítics. Hem de tractar de emetre menys d'una tona de carboni per persona a l'any; ara els europeus emetem set tones a l'any”, ha afirmat.

"Els compromisos internacionals són molt menors del que és necessari per revertir el desastre climàtic i natural, és més la consciència col·lectiva la que ha de canviar les polítiques que a l'inrevés", ha afegit Garay.

Alhora, l'especialista ha explicat que "el sistema de salut ha de canviar cap a una promoció de formes de vida saludables per a les persones i per al planeta" , i, amb això, "es disminuiria moltíssim la despesa mèdica i es tindria un excedent enorme d'ingressos de PIB i de patrimoni”.

Per la seva banda, la directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira, ha advertit que "la crisi climàtica és una crisi de salut global que té un efecte devastador en la salut ".

"El canvi climàtic està tenint un efecte molt negatiu i devastador en la nostra salut amb malalties per vectors, malalties no transmissibles, les onades de calor, etc. El sistema de salut s'ha de reformar i adaptar al que tenim a sobre. Necessitem que els sistemes sanitaris s'adaptin a les necessitats del segle XXI, incloent-hi adaptació al canvi climàtic, que siguin més resilients, que s'adaptin i que siguin 'low carbon'", ha detallat Neira.

L'experta de l'OMS també ha recalcat que "el planeta deixa de proveir coses essencials per sobreviure" com l'aigua potable o l'aire net per respirar. Per aquest motiu, ha incidit en la importància d'"apostar per la transició a les energies netes" així com per "un diàleg millor entre els sistemes de salut".

Entre les mesures necessàries per abordar els efectes d'aquesta crisi climàtica, María Neira ha destacat l'accés a l'aigua potable, l'electricitat neta per als centres de salut i un sistema de producció d'aliments "molt més sostenible que eviti el 30% de la destrucció d'aliments" de manera que "les desigualtats que està obrint encara més el canvi climàtic es puguin reduir".

PREDIR ELS FENÒMENS EXTREMS PER SALVAR MÉS VIDES



Entre les claus per intentar resoldre els problemes que suposa l'avenç del canvi climàtic, el president de l'Associació Meteorològica d'Espanya i cap de l'àrea de Modelització i Avaluació del Clima de l'AEMET, Ernesto Rodríguez, ha destacat la importància de “predir els fenòmens extrems amb sistemes d'alerta primerenca que salven moltes vides".

"Tot el que té a veure amb fenòmens extrems cal saber predir-ho perquè poder avisar a temps salva moltes vides i és una cosa que hem de desenvolupar. Cal promocionar sistemes de salut pública, infraestructures resilients a les condicions climàtiques, planificació urbana sostenible i accés al aigua potable segur i amb sistemes de sanejament", ha detallat.

Pel que fa a l'auge dels fenòmens extrems i el seu impacte en la salut, Ernesto Rodríguez ha apuntat que “les onades de calor més intenses i perllongades augmenten el risc de cops de calor, deshidratació i en general malalties relacionades amb la calor” i que “ les inundacions i les pluges intenses poden contaminar l'aigua potable, augmentant el risc de malalties transmeses per l'aigua, com ara el còlera o les sequeres més freqüents”.

Així mateix, l'expert ha destacat que "l'evolució del clima depèn de la concentració dels gasos d'efecte hivernacle, fonamentalment del CO2", però que "és un efecte acumulatiu", és a dir, "fins i tot encara que ara es deixi de produir ara es tenen els gasos que ja s?han produït". Per això, és essencial dur a terme accions que contribueixin a "alleujar la càrrega dels gasos amb efecte d'hivernacle".

"El que passi en el futur fonamentalment dependrà del que hem fet en el passat i també del que anem fent en el futur" , ha advertit.

LA DOBLE INJUSTÍCIA: SOCIAL I AMBIENTAL



D'altra banda, els experts han ressaltat que la crisi climàtica suposa una "doble injustícia" social i ambiental, ja que "aquells que menys contaminen, com els països d'Àfrica, són els que més en patiran les conseqüències", ha destacat Juan Garay.

"El canvi climàtic no és un fet aïllat, és una cosa que ha passat sobre el teló de fons de la colonització. Una colonització que ha estat primitiva en el sentit que va fomentar les relacions extractives entre Àfrica i el Nord global", ha destacat el membre d'Action for Community Development (ACODEV), Danny Gotto.

En aquest aspecte, Gotto ha posat d'exemple el cas del Níger, que subministra prop de tres quartes parts de l'urani a França i "només tenen un 1% d'accés a l'electricitat, però París està gaudint d'uns recursos que continuen contaminant la atmosfera".

Danny Gotto també ha recalcat que "el canvi climàtic ha incrementat el cicle de les malalties" i que "la majoria d'aquestes malalties són zoonòtiques, però també algunes són transmeses per vectors".

"Han augmentat els canvis de temperatura, ha augmentat la malària, ha augmentat la psicosi, tota mena de malalties, però aquestes són les malalties oblidades. Així que a mesura que el clima es torna cada cop més hostil les malalties segueixen augmentant, però des de la perspectiva global no estem veient un augment de la inversió", ha declarat assegurant que "el canvi climàtic s'està convertint en una altra frontera econòmica perquè la gent faci diners aprofitant-se de les tecnologies que es produeixen".