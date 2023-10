Foto: Telefónica

Telefónica, en col·laboració amb l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, centre de referència en cirurgies robòtiques, Abex Excel·lència Robòtica, empresa líder en el mercat de la cirurgia robòtica a Espanya, i mSurgery, empresa líder en solucions de RV en temps real aplicades a eHealth, han presentat, en el marc de la XXIV Reunió Nacional de Cirurgia a Alacant, el primer pilot de cirurgia robòtica immersiva 3D i de formació amb el sistema quirúrgic da Vinci.



La solució es basa en la combinació de diferents tecnologies (5G, fibra, Realitat Virtual (RV), Realitat Augmentada (RA) i edge computing) que ofereixen connectivitat en temps real i permeten que una operació amb el sistema robòtic da Vinci, amb una visió tridimensional del camp quirúrgic augmentada deu vegades i d'alta definició, es faci extensiva a personal que no es troba en el quiròfan per mitjà d'ulleres de RV, tauleta o PC. En concret s'han utilitzat les ulleres VR Quest 3, Quest Pro, Quest 2 i Pico 4.

El sistema robòtic da Vinci xi, la plataforma da Vinci més avançada disponible per a realitzar cirurgia robòtica mínimament invasiva, compta amb una consola de control del robot amb vista estereoscòpica que fa possible que el cirurgià operi amb sensació de profunditat 3D. La solució mSurgery per al sistema robòtic da Vinci captura en temps real aquesta visió estereoscòpica per a transmetre-la en remot. A aquest vídeo se sumen els generats per altres dues càmeres, una de 360º que dona una perspectiva completa del quiròfan i una altra focalitzada en la consola del robot per a veure detalladament els controls del sistema robòtic da Vinci per part del cirurgià que està operant.



Disposar de totes aquestes vistes complementàries doten al quiròfan de la capacitat de telepresència, fent possible que un assistent en remot tingui tota la informació necessària per a interactuar com si fos present.



Fins a la data, la formació en cirurgia robòtica es veia limitada per l'obligació d'estar físicament en quiròfan durant una intervenció. La necessitat d'assistència presencial restringia la participació i no permetia transmetre les sensacions experimentades pel cirurgià en la consola.

Foto: Telefónica





Tots aquests fluxos d'imatges i àudio s'envien al núvol, on es processen per a integrar-los i crear una experiència virtual que permet als participants connectats en remot poder visualitzar en temps real l'operació, comunicar-se amb l'equip mèdic del quiròfan i fins i tot realitzar indicacions gràfiques sobre les imatges. Aquests vídeos es transmeten en qualitat 4K i brinden profunditat 3D per a completar una experiència 100% immersiva.



En aquesta iniciativa, Telefónica ha desenvolupat conjuntament amb mSurgery una nova funcionalitat que permet disposar d'un visor estereoscòpic en remot del sistema robòtic da Vinci. Aquesta funcionalitat s'integra en la plataforma comercial de cirurgia col·laborativa perquè altres professionals puguin veure exactament el mateix que el cirurgià que està als comandaments del sistema quirúrgic, com si anessin ells els que estiguessin asseguts en la consola. A més, amb aquesta solució es poden gravar els procediments quirúrgics per a crear una base de coneixement per a la formació posterior de cirurgians.



L'operadora habilita també la connectivitat de la solució extrem a extrem gràcies a la fibra i el 5G, que permeten gestionar la gran quantitat de vídeo i àudio generats i transmetre'ls des del quiròfan als participants que no són allí en temps real i sense tot just retard. També Telefónica aporta la cloud/núvol pròxim o Edge Computing on es processa tot aquest flux de dades audiovisuals per a compondre l'experiència virtual immersiva.



L'aportació de l'Hospital en el projecte radica en la millora i validació de la solució, generada per les necessitats formatives dels mateixos cirurgians quan es va detectar la importància de disposar d'una tecnologia d'aquestes característiques. De fet, els professionals del Servei de Cirurgia General i Digestiva, i especialment en el camp de la cirurgia bariàtrica, han estat els encarregats de provar, millorar i validar els diferents dispositius, fins a arribar a uns models que compleixen totes les prestacions requerides per a una implementació a gran escala.



mSurgery aporta la seva plataforma col·laborativa de transmissió de vídeo bidireccional de baixa latència, sobre la que s'ha desenvolupat aquest projecte innovador de visió remota en 3D per al robot quirúrgic da Vinci.

Foto: Telefónica



Leonor Ostos, gerent d'Innovació de Telefónica España, destaca: “La implantació d'aquesta solució pionera, en la qual hem posat les últimes tecnologies al servei de la cirurgia robòtica més evolucionada, suposa un enorme valor afegit tant per a l'equip mèdic com per als pacients gràcies a les seves dues aplicacions principals: l'assistència remota en cirurgies col·laboratives i la teleformació a la comunitat mèdica. A més, aquesta tecnologia innovadora i precisa dota a aquest sistema robòtic d'adaptabilitat i versatilitat per a multitud d'especialitats quirúrgiques”.



Jordi Tarascó, especialista en Cirurgia Endocrina, Bariàtrica i Metabòlica de l'Hospital, apunta que l'aposta del centre per potenciar la cirurgia bariàtrica robòtica no es deté en la implantació de la mateixa cirurgia robòtica, sinó que “cal explorar els nous camins que aquesta tecnologia obre i treballar de la mà del sector de la innovació per a poder oferir la millor qualitat assistencial. I això també passa per poder oferir la millor formació”.